Meteo, 11 settembre con il sole poi torna il caldo anomalo

Seconda domenica di settembre nel segno di una maggiore stabilità atmosferica sull’Italia e con un’attenuazione del caldo anomalo anche sulle estreme regioni meridionali dove, comunque, si potranno ancora superare i 30 gradi, particolarmente sulla Sicilia. Il miglioramento del tempo in atto in queste ore è il preludio ad una più decisa rimonta dell’alta pressione di matrice nord africana, atteso la prossima settimana, fin verso la regione alpina, con il ritorno a condizioni meteorologiche da piena estate. La massa d’aria sub-tropicale associata all’Anticiclone, infatti, determinerà un’altra fase di caldo intenso fuori stagione sulla Penisola e sulle Isole, più marcata al Centro-Sud dove, tra mercoledì e venerdì non escludiamo picchi anche superiori ai 35 gradi, complice l’intensificazione dei venti di Scirocco. Nello stesso frangente al Nord e su parte del Centro si potrebbe andare incontro ad un nuovo peggioramento. La tendenza in tal senso resta ancora incerta.

Le previsioni per domenica 11 settembre

Sull’insieme del Paese tempo prevalentemente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare una residua nuvolosità, in mattinata tra l’estremo sud del Veneto, l’Emilia orientale e la Romagna, associata agli ultimi rovesci di pioggia, ma con tendenza ad un rapido miglioramento. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi e nelle aree interne peninsulari, più densi tra le Dolomiti e la Carnia dove non si escludono occasionali brevi acquazzoni.



Temperature: massime in calo al Sud e in Sicilia, ma ancora con picchi intorno ai 33-34 gradi nel sud ed est dell’isola. Venti di Maestrale localmente moderati tra la Sardegna e la Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 12 settembre

Lunedì su tutto il Paese tempo stabile e soleggiato. Temporanei e modesti gli annuvolamenti in sviluppo pomeridiano attorno ai rilievi. Temperature: massime in lieve rialzo sulla Sardegna dove si toccheranno i 33-34 gradi, in ulteriore lieve flessione all’estremo Sud e sulla Sicilia. Valori ovunque superiori alla norma, per lo più compresi tra 26 e 31 gradi. Venti: moderati settentrionali su Canale d’Otranto e mar Ionio, deboli altrove.