Meteo: oggi parziale tregua dalla pioggia, ma sta già arrivando una nuova perturbazione! Le zone coinvolte

Dopo un inizio di settimana molto nuvoloso in tutta Italia e piovoso in diverse regioni, specie al Sud, la situazione meteo tende a migliorare gradualmente. Nella giornata di oggi, martedì 11 ottobre, assisteremo ad ampie schiarite, sebbene in un contesto di variabilità: il sole si alternerà a temporanei annuvolamenti con isolati e brevi piovaschi possibili soprattutto al Centro-Sud.

Questa parziale tregua dalle piogge durerà poco: mercoledì 12 ottobre il tempo peggiorerà di nuovo a partire dalla Sardegna per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna (la n. 3 di ottobre). Giovedì i suoi effetti si faranno sentire specialmente in Sicilia e al Sud.

Le previsioni meteo per martedì 11 ottobre

Oggi situazione in miglioramento con schiarite anche ampie. Non mancheranno tuttavia degli annuvolamenti sparsi, più diffusi e insistenti nelle regioni del Centro Italia. Le piogge saranno poche e di breve durata: al mattino isolate precipitazioni possibili sulle regioni adriatiche del Centro-Sud; nel pomeriggio locali piovaschi su Alpi orientali, zone interne del Centro-Sud e delle Isole maggiori. All’alba nebbie a banchi sulla Val Padana occidentale.

Temperature massime in rialzo al Nord, al Sud e Sicilia; valori fino a 25-26 gradi su Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti moderati di Maestrale sul medio-basso Adriatico, deboli altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 ottobre

Domani graduale peggioramento in Sardegna, dove la giornata sarà molto nuvolosa con l’arrivo di piogge o rovesci sparsi, più probabili e diffusi nel centro-sud dell’isola. Nel resto d’Italia nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare con qualche pioggia sulle zone alpine, nell’interno del Centro e della Sicilia. A fine giornata migliora in Sardegna, peggiora in Sicilia ad iniziare da ovest.

Temperature senza grandi variazioni, nella norma o leggermente al di sopra; valori in generale compresi fra 20 e 24 gradi con punte di 25-26 in Sicilia. Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da est o sudest nel Canale di Sicilia e di Sardegna dove il mare si presenterà mosso.