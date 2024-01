Meteo 11 gennaio: pioggia e neve al Centro-Sud, freddo invernale in tutta Italia

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia, la numero 3 di gennaio, sta influenzando le condizioni meteo soprattutto al Centro-Sud, con locali precipitazioni fino a moderate e un po' di neve in Appennino. L'aria fredda che insiste sul nostro Paese, intanto, mantiene le temperature quasi dappertutto vicine ai valori medi stagionali: stiamo vivendo finalmente una fase tipicamente invernale.

Nell’ultima parte della settimana le condizioni meteo dovrebbero farsi più stabili. Già dalla giornata di venerdì 12 gennaio su gran parte d’Italia, fatta eccezione per l’estremo Sud e la Sicilia, è atteso un sensibile miglioramento del tempo, che aprirà la strada a un fine settimana caratterizzato dall’alternanza tra sole e nuvole, con piogge o nevicate praticamente assenti e temperature in crescita, di nuovo leggermente oltre la norma in diverse località, specie al Sud. Una nuova perturbazione, in base alle ultime proiezioni, potrebbe invece raggiungere il nostro Paese all’inizio della prossima settimana, con modalità e tempi che però non è ancora possibile definire con precisione: seguiteci nei prossimi aggiornamenti per saperne di più.

Le previsioni meteo per giovedì 11 gennaio

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana. Molte nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno piogge isolate, da deboli a moderate, su coste abruzzesi e molisane, basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, con qualche nevicata sull’Appennino Calabro-Lucano oltre 1.000-1.300 metri.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, quasi invariate altrove. Ventoso al Centro-Sud e in Liguria per venti dai quadranti settentrionali.

Le previsioni meteo per venerdì 12 gennaio

Previste un po’ di nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con piogge deboli e isolate su Calabria, Sicilia; qualche nevicata sui rilievi della Calabria oltre 1.000 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature minime in calo al Centro-Sud; massime in leggero aumento al Nord e in Sardegna.