Meteo, 11 febbraio con il ritorno di qualche pioggia e aria più fredda

Durante l’ultima parte della settimana si assisterà a un graduale indebolimento dell’alta pressione, che aprirà le porte all’arrivo di una debole perturbazione (la n.3 del mese) che riporterà le nuvole su gran parte d’Italia, ma con poche precipitazioni. Nonostante gli scarsi effetti di questo sistema nuvoloso, l’aria più fredda al suo seguito determinerà un generale calo termico con le temperature che torneranno verso valori più normali per il periodo. Un peggioramento più significativo sembra, però, profilarsi all’inizio della prossima settimana quando il nostro paese verrà raggiunto da una più intensa perturbazione atlantica (la n. 4 di febbraio) con piogge un po’ più diffuse, che torneranno anche nelle regioni settentrionali dove si avrà una breve interruzione del periodo siccitoso, ma con accumuli ancora decisamente insufficienti a colmare il grave deficit, specie al Nord-Ovest. Durante questa fase piovosa, c’è da segnalare anche la possibilità di nevicate fino a quote collinari sulle regioni nord-occidentali. Successivamente, da metà settimana, è probabile una nuova espansione dell’alta pressione che dovrebbe riportare generali condizioni di tempo stabile e temperature in risalita.

Previsioni meteo per venerdì 11 febbraio

Cielo nuvoloso in Liguria, pianura padana e parte delle Alpi centro-occidentali, ma con tendenza a parziali schiarite nel pomeriggio; possibili locali piogge o pioviggini su Liguria centrale, Venezia Giulia e, in serata, anche sull’Emilia Romagna. Tempo stabile e soleggiato nel resto d’Italia, a parte la presenza di nebbie o nubi basse fra Toscana, Umbria e alto Lazio, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Temperature massime in calo sulle Alpi, senza grandi variazioni altrove con punte di 17-18 gradi al Sud e Isole. Venti in generale deboli, salvo moderati rinforzi sul Ligure che resta mosso.

Previsioni meteo per sabato 12 febbraio

Al Nord-Ovest e in Emilia Romagna cielo inizialmente nuvoloso ma con tendenza a schiarite in giornata; ampie schiarite nel resto del Nord. Tempo abbastanza soleggiato nonostante qualche annuvolamento sulle isole maggiori, in Calabria e nel pomeriggio anche in Toscana. Nel resto del Centro-Sud nubi sparse, più compatte fra Abruzzo, Molise e Puglia dove saranno possibili isolate piogge. Temperature minime in lieve calo al Nord con valori intorno allo zero; massime in generale diminuzione, più sensibile su regioni settentrionali e adriatiche. Venti da nord o nordest in rinforzo fino a moderati o tesi su alto Adriatico, Liguria e regioni centrali. Mari: mossi l’Adriatico, il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale.