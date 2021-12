La perturbazione che ha raggiunto l'Italia nelle ultime ore influenzerà le condizioni meteo in molte regioni anche nel weekend tra l'11 e il 12 dicembre, e soprattutto nella giornata di sabato dovremo fare i conti con maltempo intenso. Piogge sparse e localmente intense sferzeranno gran parte del Centro-Sud e le Isole maggiori, accompagnate anche dalla neve lungo l'Appennino.

La perturbazione si allontanerà gradualmente nella giornata di domenica 12 dicembre, quando assisteremo a un primo miglioramento delle condizioni meteo che sarà seguito, nei giorni successivi, da un più deciso passaggio a una situazione di stabilità atmosferica.

Le previsioni meteo per sabato 11 dicembre

Quella di domani sarà una giornata di bel tempo in gran parte del Nord e in Toscana. Molte nuvole altrove: piogge sparse su regioni centrali adriatiche, Sud e, solo al mattino, anche su basso Lazio e Sardegna; neve oltre 600-900 metri sull’Appennino Centrale, al di sopra di 1000-1200 metri su rilievi del Sud e Isole.

Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo altrove. Venti forti, con raffiche di burrasca o tempesta soprattutto al Sud e Isole. Mari in generale molto mossi o agitati, fino a molto agitati o grossi Tirreno Meridionale, Mare di Sardegna, Canale delle Isole. Ci sarà il rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Le previsioni meteo per domenica 12 dicembre

Domenica con tempo bello al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole. Nuvole altrove: qualche pioggia, specie al mattino, su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, con delle nevicate sui rilievi oltre 700-1200 metri.

Temperature minime in calo, con gelate mattutine soprattutto al Nord; massime quasi dappertutto in leggero aumento.