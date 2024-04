Meteo, 11 aprile stabile. Nel weekend torna il caldo estivo

Con l’allontanarsi dall’Italia del vortice di bassa pressione e della perturbazione ad esso associata (la nr. 2 del mese), il tempo nella giornata di giovedì 11 aprile migliorerà rapidamente a partire dalle regioni settentrionali. Nell’ultima parte della settimana inoltre l’alta pressione tornerà di nuovo ad espandersi sul nostro Paese e su gran parte del continente, riportando condizioni di stabilità e temperature oltre la norma, con un notevole rialzo termico fino a valori da inizio estate previsti sabato e domenica. Questa sequenza di sbalzi termici dovuti all’alternanza di risalite di aria calda subtropicale e rapide discese di aria fresca dalle alte latitudini proseguirà anche nei giorni successivi: all’inizio della prossima settimana, infatti, sembra probabile l’irruzione di un altro fronte freddo che darà luogo a una nuova fase instabile contrassegnata da un calo termico.

Previsioni meteo per giovedì 11 aprile

Tempo soleggiato al Nord, salvo gli ultimi annuvolamenti al mattino su Emilia Romagna, basso Piemonte e Liguria. Ancora nuvoloso nel resto del Paese, con soltanto qualche debole e isolata pioggia al mattino tra Abruzzo e Molise; tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio a partire dal versante adriatico e dalla Toscana. In serata cielo sereno o poco nuvoloso anche in tutto il Centro-Sud e Isole. Temperature minime in sensibile calo, tranne al Nord-Ovest; massime in lieve diminuzione al Sud, in rialzo nelle altre regioni, più sensibile al Nord, in Toscana e Sardegna. Ancora un po’ ventilato sui mari, al Sud e Isole per venti settentrionali. Mari inizialmente mossi o molto mossi, ma con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni meteo per venerdì 12 aprile

Giornata con cielo sereno in tutto il Paese, con soltanto poche nubi sparse nella Sardegna meridionale e, nel pomeriggio, sulle zone appenniniche del Centro-Sud. Temperature in aumento da nord a sud, con valori massimi ovunque superiori ai 20 gradi e locali punte di 24/25 gradi. Venti deboli, settentrionali al Sud e in Sicilia.