Meteo, 11 agosto caldissimo sull'Italia: punte di 43-45 gradi

Sull’Italia insiste l’Anticiclone Nord-africano che anche mercoledì 11 agosto garantirà tempo bello in quasi tutta Italia e, soprattutto, caldo intenso, specie al Centro-Sud e Isole, dove si toccheranno di nuovo picchi anche oltre i 40 gradi. Nella seconda parte della settimana l’alta pressione si sposterà leggermente più a ovest, allentando così la morsa sulle regioni meridionali e, al contempo, occupando con maggior prepotenza il Nord Italia: a fronte di una parziale attenuazione della calura al Sud, si osserverà quindi un aumento del caldo nelle regioni settentrionali. L’ondata di caldo intenso, in base alle ultime proiezioni dei modelli fisico-matematici, proseguirà anche durante il weekend di Ferragosto e nei primi giorni della prossima settimana.

Previsioni meteo per mercoledì 11 agosto

Mercoledì al mattino bello ovunque. Nel pomeriggio un po’ di nuvole su zone alpine e Appennino Centrale, con la formazione di isolati temporali sulle Alpi Orientali; sempre soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in aumento al Nord con picchi di 34-35 gradi; senza grandi variazioni al Centro-Sud e Isole, con punte fino a 44-45 gradi in Sicilia.

Previsioni meteo per giovedì 12 agosto

Giovedì al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi su Alpi e rilievi della Sardegna, ma senza piogge; sempre soleggiato altrove. Temperature massime in crescita al Centro-Nord e Sardegna, in calo invece al Sud: comunque ancora caldo intenso in tutta Italia.