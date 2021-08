Meteo, anche mercoledì 11 agosto tempo bello e caldo intenso

Anche mercoledì 11 agosto l’Anticiclone nord-africano insisterà sull’Italia, accompagnato da tempo bello e caldo intenso, specie al Centro-Sud, dove si raggiungeranno di nuovo temperature intorno ai 40 gradi e oltre, fino a sfiorare i 45 gradi nelle Isole maggiori.

Da giovedì 12 agosto invece l’alta pressione scivolerà leggermente più a ovest, allentando un po’ la morsa sulle regioni meridionali e, al contempo, occupando con maggior decisione il Nord: quindi, mentre al Sud e nelle Isole il caldo estremo verrà parzialmente ridimensionato, al Nord le temperature saliranno anche oltre i 35 gradi.

In base alle odierne proiezioni dei modelli fisico-matematici, l’ondata di calore proseguirà per tutta la settimana, compreso il weekend di Ferragosto, ed è probabile che insista addirittura fino al 19-20 di agosto, diventando così la più intensa e duratura di questa estate.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 agosto

Giornata tra sole e nuvole su zone alpine e Appennino centrale, con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi orientali; prevalenza di cielo sereno altrove.

Temperature massime in aumento al Nord dove le massime arriveranno a toccare i 34-35 gradi; senza grandi variazioni altrove, con valori oltre 40 gradi in Calabria e nelle Isole, fino a 43-45 su Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 12 agosto

Al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche nuvola in più sulle Alpi e nelle zone interne della Sardegna, comunque senza piogge; sempre tanto sole altrove.

Temperature massime in crescita al Centro-Nord e in Sardegna, in calo invece al Sud: in ogni caso caldo intenso in tutta Italia.