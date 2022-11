Meteo, via vai di perturbazioni. In arrivo altre piogge e venti intensi

Anche nell’ultima parte della settimana l’Italia continuerà ad essere interessata da correnti atlantiche e quindi dal passaggio di veloci perturbazioni, alternate a brevi pause. Una nuova perturbazione (la numero 6 di novembre) attraverserà rapidamente il nostro Paese ma altrettanto velocemente si allontanerà verso i Balcani favorendo già dal pomeriggio di venerdì 18 novembre ampie schiarite con le ultime piogge attese sul basso Tirreno.

Sabato 19 l’ennesima perturbazione atlantica (la n. 7 del mese) raggiungerà le regioni del Centro-Sud e l’Emilia Romagna portando altre piogge, localmente intense e temporalesche al Sud; il resto del Nord verrà appena lambito da un po’ di nuvolosità. Nella giornata di domenica il maltempo dovrebbe insistere al Sud e in Sicilia mentre un miglioramento è atteso in Emilia Romagna e al Centro.

Le temperature nei prossimi giorni tenderanno a diminuire portandosi un po’ ovunque in linea con le medie del periodo.

Le previsioni meteo per venerdì 18 novembre

Al mattino maltempo con forti rovesci e temporali su basso Lazio, Campania, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica; qualche pioggia sparsa anche nell’estremo Nord-Est, in Toscana, Umbria, Appennino abruzzese e molisano, Puglia e Sicilia sud-occidentale; deboli nevicate sulle Alpi orientali fino a 1600-1800 metri; ampie schiarite nel Nord-Ovest con qualche nebbia in pianura. Nel pomeriggio residue piogge nel settore del basso Tirreno, migliora altrove.

Temperature in rialzo al Nord; valori ovunque oltre le medie stagionali anche oltre i 20 gradi sul medio Adriatico, al Sud e Isole. Giornata ventosa quasi ovunque per venti per lo più occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per sabato 19 novembre

Soleggiato sulle regioni alpine centro-occidentali, Piemonte e Lombardia settentrionale. Giornata nuvolosa nel resto d’Italia con piogge sparse in Emilia Romagna, Centro, Campania, nord della Puglia, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna; nell’arco della giornata piogge anche intense e con rischio di temporali su Lazio, Abruzzo e regioni meridionali.

Temperature in calo al Centro-Nord, in Sardegna, Campania e nord della Puglia, stabili o in lieve rialzo all’estremo Sud dove soffieranno ancora venti meridionali. Si intensifica il Maestrale in Sardegna. Poco mosso l’Adriatico, mossi o molto mossi i restanti mari.