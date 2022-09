Meteo, 10 settembre più stabile poi torna il caldo anomalo

La settimana si chiude all’insegna del tempo gradualmente più stabile, con un ridimensionamento delle temperature anche sulle regioni meridionali dove, comunque, si potranno ancora toccare e localmente superare i 30 gradi; il caldo insisterà in maniera più ostinata in Sicilia dove saranno possibili picchi di 34-35 gradi, ma in deciso calo entro lunedì. Gli eventuali brevi episodi di instabilità interesseranno il Nordest e molto più sporadicamente le coste adriatiche e il settore del basso Tirreno. L’inizio della nuova settimana sarà contrassegnato dal ritorno di condizioni di stabilità favorite dalla risalita del promontorio anticiclonico nord-africano che determinerà anche un nuovo generale rialzo termico con temperature che torneranno decisamente sopra la media, in particolare sulla Sardegna dove, da martedì, complici i venti di Scirocco, si potranno di nuovo superare i 35 gradi; tra mercoledì e giovedì il caldo si intensifica anche nel resto d’Italia.

Previsioni meteo per sabato 10 settembre

Al mattino ampie schiarite in gran parte d’Italia, salvo la presenza di un po’ di nuvole sulla pianura padana centro-orientale, sul versante tirrenico della penisola e in Sardegna con possibili isolate precipitazioni su basso Veneto, Emilia nord-orientale e Campania. In giornata nubi su Alpi, Appennini, regioni di Nordest, Campania e nord della Puglia, tempo più soleggiato altrove. Sviluppo di rovesci o temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, Emilia Romagna e in forma isolata e sporadica in Appennino, in estensione verso le coste dell’alto Adriatico in serata.



Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in calo al Sud e sulle Isole, ma ancora oltre i 30 gradi in Puglia, versanti ionici, Sicilia e sud della Sardegna, con picchi vicini ai 35 gradi in Sicilia. Un po’ ventoso per venti occidentali tra Mar Ligure, Corsica e Tirreno centro-settentrionale.

Previsioni meteo per domenica 11 settembre

Ulteriore miglioramento del tempo con prevalenza di sole in gran parte del Paese. Da segnalare la possibilità di locali piogge lungo il medio-basso Adriatico e le coste del basso Tirreno nella prima parte del giorno e brevi rovesci fra le Dolomiti e i rilievi friulani nel pomeriggio.



Temperature in calo al Sud e in Sicilia, ma ancora con picchi intorno ai 34 gradi sull’isola; valori ancora leggermente sopra la media in gran parte d’Italia. Venti di Maestrale localmente moderati al Centrosud.