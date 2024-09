Meteo, 10 settembre con tempo ancora instabile: ecco dove arrivano piogge e temporali

L’intensa perturbazione che ha attraversato l’Italia - con forti precipitazioni, temporali e raffiche di vento, responsabili di esondazioni e danni - si allontana verso est, lasciando alle sue spalle una residua instabilità meteo nelle regioni meridionali e un deciso rinforzo della ventilazione. Al Centro-Nord e in Sardegna, invece, quella di martedì sarà una giornata di tempo più stabile, con temperature massime vicine alla media stagionale.

Già mercoledì tornano rovesci e temporali al Nord, primi effetti di un’altra perturbazione (la nr. 4 del mese) che tra giovedì e venerdì attraverserà l’Italia da nord a sud, con forti temporali, molto vento e un brusco calo termico. Questa perturbazione infatti è accompagnata da una massa d’aria più fredda dal Nord Atlantico che farà scendere le temperature fino a valori anche di 3-6 gradi inferiori alla media, con la probabile comparsa della neve a quote di alta montagna in alcuni settori alpini. I venti soffieranno intensi, con mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per martedì 10 settembre

Tempo instabile al mattino sul medio e basso versante adriatico con possibili rovesci o temporali lungo le coste dall’Abruzzo alla Puglia. Piogge più deboli nelle zone interne del Sud, sul basso versante tirrenico e in Sicilia. Nel pomeriggio qualche locale rovescio possibile sulle Prealpi orientali e nell’Appennino dell’Emilia Romagna; brevi rovesci o temporali in sviluppo nell’interno del Lazio, e a carattere isolato al Sud. Più soleggiato nel resto del Centro-Nord e in Sardegna.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in ulteriore calo nelle regioni centro-meridionali, in lieve rialzo al Nord-Est e nel settore tirrenico, con valori prossimi alla norma. Giornata ventosa per forti venti di Maestrale nelle Isole, moderati sul medio e basso Adriatico, in Puglia e Calabria; Foehn nelle vallate alpine.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 settembre

Graduale aumento delle nuvole e dell’instabilità al Nord nel pomeriggio, con rovesci o temporali su Alpi, Lombardia e Nord-Est; in serata fenomeni più diffusi e intensi nelle stesse regioni. Tempo stabile al Centro-Sud, con nuvole in aumento nel pomeriggio in Appennino e soleggiato altrove. In serata moderata nuvolosità anche al Centro e nel basso versante tirrenico. Temperature in calo al Nord, in lieve rialzo al Centro-Sud. Forte Maestrale sulle Isole e mari circostanti.