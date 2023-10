Meteo, 10 ottobre con caldo estivo: l'anticiclone insiste sull'Italia, ma si profila una svolta

Con l’anomala (per il periodo) espansione dell’Anticiclone Nord-africano su un’ampia fetta del continente europeo, prosegue anche in Italia la fase di tempo stabile e soleggiato, caratterizzato da assenza di piogge e caldo decisamente anomalo. La situazione meteo non cambierà neanche mercoledì, confermando così una prima parte di settimana in cui le temperature rimarranno posizionate su valori eccezionali, fino a 10 °C oltre la norma con picchi anche di 30-32 gradi. Il caldo risulta straordinario anche in montagna, con lo zero termico che sulle Alpi che colloca intorno a 4000-4100 metri.

Nella seconda parte della settimana il caldo anomalo tenderà ad attenuarsi, specie al Nord, lambite dalle correnti atlantiche che nel frattempo avranno ripreso a interessare l’Europa Centrale; nonostante ciò le temperature rimarranno diffusamente al di sopra della norma. L’attuale tendenza, ovviamente con un indice di affidabilità molto basso e quindi da confermare nei prossimi giorni, lascia intravedere un possibile ritorno delle piogge sull’Italia intorno al 15-16 del mese.

Le previsioni meteo per martedì 10 ottobre

Martedì cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche temporaneo annuvolamento solo su Liguria, Alta Toscana e Appennino Calabro-Lucano; nelle prime ore del giorno qualche banco di nebbia, in rapido dissolvimento, sulla Pianura Padana.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo, sempre ben oltre le medie stagionali: si toccheranno punte anche di 30-32 gradi. Venti ovunque di debole intensità; mari in prevalenza poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 ottobre

Mercoledì cielo per lo più sereno o al più poco nuvoloso, con soltanto qualche annuvolamento in più tra al mattino tra Liguria e Toscana settentrionale. Da segnalare all’alba la possibilità di isolati banchi di nebbia in pianura padana, lungo le coste adriatiche del Nord e sulla Toscana settentrionale.

Continua il caldo anomalo con anche punte intorno ai 30 gradi. Venti ovunque molto deboli. Mari calmi o poco mossi.