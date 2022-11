Meteo, dopo il 10 novembre poche piogge in vista: gli aggiornamenti

Una perturbazione attraverserà l'Italia a metà settimana, influenzando le condizioni meteo soprattutto al Nord e in parte del Centro Italia fino a giovedì 10 novembre. Nella parte finale della settimana la situazione meteo tornerà a farsi gradualmente più tranquilla, con solo poche piogge isolate in alcune regioni, e durante il weekend assisteremo anche a un nuovo rinforzo dell'alta pressione.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Dopo essere stato coinvolto dalle piogge mercoledì, giovedì 10 novembre il Nord-Ovest assisterà ad ampie schiarite. Gli effetti del sistema perturbato si faranno invece sentire al Nord-Est, in Emilia Romagna e in Toscana, specie nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio qualche breve pioggia interesserà invece l'area del Centro tra Umbria e Lazio.

Al Sud e sulle Isole le condizioni meteo resteranno stabili, con tanto sole specialmente nella prima parte della giornata mentre nel pomeriggio osserveremo un po' di nuvole.

Temperature in calo al Nord-Est e lungo l'arco alpino, senza variazioni di rilievo nel resto del paese. Al Sud e nelle Isole il clima sarà ancora insolitamente mite per la stagione, e localmente non si escludono punte fino a 25 gradi circa.

Soffieranno venti di Maestrale sul Mare di Sardegna, per lo più meridionali altrove.

Venerdì 11 novembre la perturbazione si allontanerà definitivamente dall'Italia, e saranno ovunque molto basse le probabilità di pioggia. In gran parte del Paese osserveremo una nuvolosità variabile.

Le temperature caleranno leggermente al Nord-Ovest e sul versante adriatico del Centro. Soffieranno venti localmente moderati da Nord su Liguria e Sardegna settentrionale.

La tendenza meteo per il weekend

Sabato 12 novembre il cielo si presenterà nuvoloso su molti settori del nostro paese, e non si esclude qualche goccia di pioggia sulla Sicilia e sull’Emilia Romagna. A fine giornata possibili precipitazioni sui rilievi del Nord-Ovest, con neve solo a quote alte. Le temperature saranno autunnali al Nord, mentre il clima sarà ancora piuttosto mite nel resto del paese.

Stando agli ultimi aggiornamenti meteo, domenica l'alta pressione dovrebbe consolidarsi su tutte le regioni. Ne conseguirà un tempo ovunque stabile, accompagnato da un clima in generale mite per la stagione.