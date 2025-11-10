FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 10 novembre con piogge residue al Sud poi torna l'Anticic...

Meteo, 10 novembre con piogge residue al Sud poi torna l'Anticiclone

Perturbazione in allontanamento. Si profila una fase stabile sull'Italia con clima mite. Le previsioni meteo del 10-11 novembre
Previsione10 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione10 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Lunedì la perturbazione nr. 3 del mese si allontanerà verso est, garantendo in tal modo un graduale miglioramento del tempo, con le ultime piogge residue che si concentreranno più che altro all’estremo Sud. Seguirà da martedì una prepotente risalita dell’alta pressione, che poi ci terrà compagnia per quasi tutta la settimana, assicurando tempo stabile e clima diurno mite per il periodo.

La fase di tempo stabile dovrebbe durare fino a venerdì, mentre per il weekend, almeno in base alle proiezioni attuali, è probabile un nuovo moderato peggioramento del tempo, specie al Nord.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 10 novembre

Lunedì cielo per lo più sereno al Nord, regioni centrali tirreniche, Campania e nord delle Marche, salvo la presenza di locali nebbie al mattino presto sulle pianure tra Piemonte orientale, Lombardia, Emilia e Veneto. Nubi sparse, in graduale attenuazione, nel resto del Sud, in Abruzzo, Molise e Sardegna. Locali piogge su Puglia, Calabria e nord della Sicilia. Temperature all’alba localmente vicini allo zero al Nord, con qualche brinata. Temperature massime in rialzo sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Venti moderati di Maestrale sui mari del Centro-Sud, in Sardegna e Sicilia con i mari in prevalenza mossi; poco mosso il Ligure, l’alto Adriatico e l’alto Tirreno.

Previsioni meteo per martedì 11 novembre

Martedì cielo in generale sereno o poco nuvoloso; solo a tratti qualche nuvola innocua in più, specie su Liguria, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Sud, con un po’ di freddo a inizio giornata in gran parte d’Italia; massime stazionarie o in lieve aumento, in generale leggermente oltre la norma. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, in gran parte del Centro-Sud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: a San Martino via all'Anticiclone! Clima mite e molte nebbie
    Previsione10 Novembre 2025

    Meteo: a San Martino via all'Anticiclone! Clima mite e molte nebbie

    Nel giorno di San Martino (11 novembre) l'alta pressione si estenderà sull'Italia e su buona parte d'Europa. Ci aspettano giornate stabili e miti
  • Meteo: tempo in miglioramento! A San Martino alta pressione e sole
    Previsione10 Novembre 2025

    Meteo: tempo in miglioramento! A San Martino alta pressione e sole

    Tempo in miglioramento oggi (lunedì 10) sull'Italia con residue piogge al Sud. Da martedì 11, San Martino, protagonista sarà l'alta pressione.
  • Meteo, 9 novembre a rischio forte maltempo: ecco dove
    Previsione9 Novembre 2025

    Meteo, 9 novembre a rischio forte maltempo: ecco dove

    Vortice ciclonico al Sud e Isole con rischio di forti piogge e temporali. Più stabile al Nord con nebbie e nubi basse. Le previsioni meteo del 9-10 novembre
  • Meteo, oggi, domenica 9 novembre, rovesci al Sud e Isole
    Previsione9 Novembre 2025

    Meteo, oggi, domenica 9 novembre, rovesci al Sud e Isole

    Giornata di maltempo al Sud e parte del Centro; tempo stabile al Nord. Lunedì la perturbazione si allontanerà favorendo così un graduale miglioramento del tempo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend?
Tendenza10 Novembre 2025
Meteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend?
L'alta pressione è la protagonista della settimana appena iniziata, con una fase stabile che andrà avanti fino a venerdì 14. Poi possibile svolta
Meteo, super-anticiclone in rinforzo: fase stabile e molto mite
Tendenza9 Novembre 2025
Meteo, super-anticiclone in rinforzo: fase stabile e molto mite
Nella parte centrale della settimana, almeno fino a venerdì 14 novembre, tempo stabile e temperature molto miti. La tendenza meteo
Meteo, confermata l'estate di San Martino. La tendenza
Tendenza8 Novembre 2025
Meteo, confermata l'estate di San Martino. La tendenza
Torna l'alta pressione: fino a venerdì 14 novembre condizioni di stabilità diffusa anche se non sarà soleggiato ovunque e temperature sopra le medie
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Novembre ore 12:17

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154