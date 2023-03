Meteo 10 marzo, vento molto forte e pioggia in diverse regioni: le previsioni

Una perturbazione atlantica, la numero 4 di marzo, sta attraversando l'Italia influenzando le condizioni meteo in diverse regioni, con piogge e rovesci soprattutto sul versante tirrenico del Paese. Tra i suoi effetti anche un marcato rinforzo del Maestrale sui mari di ponente, con locali raffiche di tempesta. Anche in questo caso non sono previste precipitazioni di rilievo al Nord, in particolare nelle regioni di Nord-Ovest, dove prosegue la grave siccità.

Nel fine settimana torneranno a prevalere condizioni meteo più stabili e un tempo abbastanza soleggiato, ma la ventilazione resterà sostenuta soprattutto intorno alle Isole maggiori. Fino a sabato le temperature faranno registrare valori sensibilmente oltre la norma da Nord a Sud, con punte in molti casi intorno ai 20 gradi. Per domenica, invece, si conferma un temporaneo calo termico, più sensibile sulle regioni settentrionali e adriatiche, a causa della coda di un fronte freddo in scivolamento sui Balcani, associato ad un po’ di variabilità e a isolate precipitazioni in alcuni settori del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 10 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse, associate a rovesci o isolati temporali, sulle regioni del versante tirrenico e in Umbria, ma in esaurimento entro la sera. Cielo parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo, su Sardegna, Sicilia e medio-basso Adriatico.

Al Nord qualche precipitazione in mattinata su Alpi (con neve oltre 1500-1600 metri), estremo Levante ligure, nord ed est della Lombardia e regioni di Nord-Est, ma con tendenza a rasserenamenti da metà giornata a partire da ovest.

Temperature massime in lieve e generale calo, ma sempre ben oltre le medie, con punte intorno ai 20-22 gradi al Sud e sulle Isole. Venti da tesi a burrascosi occidentali o di Maestrale su ovest Alpi, mari di ponente, regioni meridionali, Sardegna e Sicilia, con locali raffiche intorno ai 90 km/h. Mari: fino a molto mossi o agitati quelli ad ovest della Penisola.

Le previsioni meteo per sabato 11 marzo

Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ di nuvole innocue di passaggio al mattino e una maggiore nuvolosità addossata alle Alpi occidentali di confine, associata a nevicate oltre i 1700-2000 metri.

Nuvolosità variabile al Centro-Sud, con un cielo tra il parzialmente nuvoloso e il molto nuvoloso: qualche pioggia possibile, comunque debole e isolata, sulla Calabria tirrenica.

Temperature sensibilmente oltre la norma, con valori massimi in aumento al Nord-Ovest e sulle Isole dove si potranno superare i 20 gradi; in lieve calo al Nordest.

Venti da tesi a burrascosi di Maestrale o da ovest all’estremo Sud, sulle Isole e sui mari prospicienti, con raffiche di tempesta (anche oltre i 100 Km/h) tra Sardegna e Sicilia. Mari fino ad agitati quelli di ponente.