Meteo 10 marzo, intensa perturbazione: piogge, neve e forte Scirocco

Un’altra intensa perturbazione atlantica (la quinta del mese in soli 10 giorni), che nella serata di sabato ha raggiunto il Nord-Ovest, nelle successive 24 ore attraverserà tutta l’Italia da nord a sud, portando una fase di maltempo con disagi e condizioni potenzialmente critiche per le piogge, le copiose nevicate sulle Alpi (con accumuli fino a 1 metro di neve fresca) e conseguente aumento del pericolo valanghe, forti venti meridionali, e intensi rovesci e temporali soprattutto su Liguria, Appennino emiliano e regioni tirreniche. Lunedì il tempo si manterrà molto instabile in Emilia Romagna e al Centro-Sud, con possibile sviluppo di molti temporali. Anche martedì l’instabilità potrà dare luogo a rovesci al Nord-Est e nelle regioni del Centro-Sud, con ancora forti venti.

Le previsioni meteo per domenica 10 marzo

Al mattino maltempo al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con piogge continue, forti rovesci e temporali su Levante Ligure e Toscana; nevicate intense su Alpi, Prealpi e Appennino emiliano dai 900/1200 metri. Nuvole irregolari nel resto dell’Italia. Nel pomeriggio le precipitazioni tendono a indebolirsi in Piemonte e Liguria, continuano moderati o forti nel resto del Nord e nelle Marche, con nevicate copiose sui rilievi lombardi e del Nord-Est; rovesci e temporali con possibili nubifragi raggiungono Umbria, Lazio e Campania; in serata graduale miglioramento al Nord, con rovesci e temporali soprattutto su alta Toscana, Lazio, basso versante tirrenico e Localmente nelle Isole.



Temperature minime in generale rialzo; massime ben oltre la media sul medio Adriatico, al sud e Sicilia. Forti venti di Scirocco in Adriatico, al Centro-Sud e Sicilia, con raffiche fino a 80/90 km/h, occidentali in Sardegna, con mari molto mossi o agitati; un po’ ventoso anche in pianura padana.

Le previsioni meteo per lunedì 11 marzo

Tempo ancora molto instabile con piogge e temporali in Emilia Romagna, al Centro-sud e Isole; pausa nelle precipitazioni e parziali schiarite al Nord. Minime in calo al Nord, dove la massime saranno in rialzo; massime in calo al Sud. Ventoso sulle Isole e al Sud per venti di Maestrale.