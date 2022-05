Meteo, 10 maggio con qualche temporale residuo e caldo in aumento

Ci lasciamo alle spalle una fase meteo molto instabile, determinata da una circolazione di bassa pressione che ha coinvolto tutto il Paese allontanandosi nelle ultime ore verso sud-est sotto la spinta di un cuneo di alta pressione in rinforzo sull’Europa centro-occidentale. Nelle prossime ore, seppur in forma più attenuata, saranno ancora evidenti gli ultimi effetti della residua instabilità su parte del Centro-Sud dove sarà ancora possibile lo sviluppo di qualche rovescio o temporale più che altro nelle ore centrali del giorno. Il resto della settimana sarà caratterizzato dalla presenza e rinforzo dell’alta pressione accompagnata da una massa d’aria calda in propagazione dalla Penisola Iberica verso la nostra penisola. Saranno prevalenti, quindi, condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature ben al di sopra della norma, specialmente al Centro-Nord dove l’anticiclone sarà maggiormente efficace; si può affermare che molto probabilmente sperimenteremo un primo assaggio di caldo estivo con il termometro che supererà facilmente la soglia dei 25 gradi fino a toccare localmente picchi vicini ai 30 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 10 maggio

Inizio di giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato, a parte qualche locale pioggia o rovescio sulla Sicilia sud-orientale. Fra tarda mattina e pomeriggio sviluppo di nubi sulle zone montuose, in estensione verso le coste del medio-basso Tirreno e sulla Sardegna occidentale; possibili brevi rovesci o temporali sull’Appennino centro-meridionale dalle Marche alla Calabria, in Sicilia, nelle zone interne della Sardegna e sulle Prealpi orientali, in parziale sconfinamento verso il basso Tirreno. Temperature massime in aumento, fino a punte di 25-27 gradi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 maggio

Tempo ancora più stabile e soleggiato in tutto il Paese. Da segnalare un moderato sviluppo di nubi durante le ore centrali del giorno, per lo più nelle zone montuose, ma con scarsi fenomeni: al massimo saranno possibili brevi e isolati rovesci o temporali sui rilievi fra Lazio, Abruzzo e Molise, sull’Appennino meridionale e sui rilievi delle Isole. Temperature in leggero ulteriore rialzo; massime oltre la media soprattutto al Centro-Nord e in generale comprese tra 22 e 28 gradi. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.