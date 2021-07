Meteo, 10 luglio soleggiato e con caldo meno intenso

Le fresche correnti atlantiche sabato 10 luglio metteranno termine all’ondata di caldo intenso anche al Sud. Si profila così un fine settimana all’insegna del sole con un caldo estivo in generale nella norma, caratterizzato da temperature senza eccessi, con massime intorno ai 30 gradi. Il caldo intenso però dovrebbe tornare ad intensificarsi all’inizio della prossima settimana quando sul Mediterraneo Centrale tornerà ad allungarsi l’Anticiclone di matrice africana. Le odierne proiezioni, da confermare nei prossimi giorni, mostrano però che già a metà della prossima settimana le temperature potrebbero subire una nuova sensibile flessione.

Previsioni meteo per sabato 10 luglio

Sabato giornata tra sole e nuvole sulle Alpi, con la possibilità di isolati acquazzoni nel pomeriggio; bel tempo nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Sud, con poche variazioni altrove. Venti moderati venti di Maestrale al Centro-Sud, con mari da poco mossi a mossi; venti molto deboli e mari poco mossi al Nord.

Previsioni meteo per domenica 11 luglio

Domenica tempo in prevalenza soleggiato: un po’ di nuvole e isolati rovesci solo sulle Alpi Orientali. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con massime comunque per lo più al di sotto di 35 gradi. Venti in generale deboli con ancora locali rinforzi di Maestrale e con mari localmente mossi al Centro-Sud.