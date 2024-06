Meteo, 10 giugno con temporali al Nord e caldo africano al Sud

Italia divisa in due in questo avvio di settimana: sole e caldo anomalo al Sud e sulla Sicilia, clima afoso e temporali al Nord, alle prese con il passaggio della perturbazione atlantica giunta nella serata di domenica (la numero 4 del mese) e in lento trasferimento verso est. Alle sue spalle l’atmosfera resta instabile, favorevole ad altri episodi temporaleschi, nel corso della giornata odierna, sulle regioni settentrionali, molto più marginalmente su quelle centrali. Al Meridione, per contro, il tempo rimane stabile grazie alla protezione offerta dall’alta pressione africana, con il termometro fino a 35-36 gradi. Una situazione, quella appena descritta, destinata a proseguire fino a metà settimana, con un’altra perturbazione atlantica (la n.5) attesa al Nord tra martedì sera e mercoledì e con alcuni strascichi giovedì sulle regioni del Centro. Per il Settentrione si ribadisce il rischio di fenomeni violenti, associati a gradine e forti raffiche di vento, con nubifragi non esclusi. All’estremo Sud, invece, si rinnoveranno le condizioni di caldo africano, con il termometro che, tra martedì e mercoledì nelle aree interne tra Calabria e Sicilia, potrebbe superare i 35 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 10 giugno

Lunedì sulle regioni del medio Adriatico, al Sud, sulla Sicilia e, dal pomeriggio anche sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel resto del Paese, con brevi rovesci isolati, nel corso della giornata, tra alta Toscana e nord dell’Umbria. Atmosfera più instabile al Nord: in mattinata temporaneo miglioramento anche all’estremo Nord-Est. Dall’ora di pranzo sviluppo di nuovi rovesci o temporali attorno alle zone montuose, isolatamente anche in Liguria e sull’Emilia, in propagazione, in serata e nella notte, a gran parte della valle padana e all’alto Adriatico. Fenomeni localmente intensi, associati a grandine e forti raffiche di vento. Temperature: massime in lieve calo al Centro, su basso Tirreno e Sardegna: punte oltre 30 gradi nel resto del Sud e sulla Sicilia. Ventoso sui mari e al Centro-Sud per venti tra sud e sud-ovest.

Le previsioni meteo per martedì 11 giugno

Martedì su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia tempo soleggiato, con prevalenza di cieli sereni o al più velati. Nel resto del Paese nuvolosità molto variabile e irregolare, intervallata da spazi soleggiati a tratti anche ampi, in particolare al mattino all’estremo Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna. Tempo instabile soprattutto al Nord, con rovesci o temporali: in mattinata su est Lombardia e Triveneto, tra il pomeriggio e la sera anche nel resto del Settentrione. Isolati fenomeni possibili anche sulla Sardegna e tra Marche e Abruzzo. Temperature: massime per lo più in lieve rialzo al Centro-Sud, in calo al Nord-Est. Caldo anomalo su Calabria e Sicilia, con punte fino a 35-37 gradi. Venti, per lo più deboli, ma con raffiche nelle aree temporalesche del Nord.