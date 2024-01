Freddo in aumento, si avvicina una nuova perturbazione: dove arriva la pioggia? Le previsioni meteo dal 10 gennaio

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che il flusso di fredde correnti settentrionali causerà nelle prossime ore un ulteriore aumento del freddo in molte regioni d’Italia, con valori finalmente in linea con le medie stagionali e localmente anche lievemente al di sotto.

Nel frattempo, al nostro territorio si sta avvicinando una nuova perturbazione proveniente dalla Spagna, che porterà un po’ di piogge e nevicate all’estremo Sud e Isole, per poi coinvolgere domani gran parte del Sud e alcune regioni del Centro.

Poi da venerdì è atteso un nuovo generale miglioramento del tempo, con prevalenza di condizioni meteo stabili e asciutte per tutta l’ultima parte della settimana, ma sempre in un contesto di clima pienamente invernale. Nelle ore notturne, la maggior presenza di cielo stellato favorirà la discesa delle temperature e al di sotto dello zero in molte zone di pianura, specialmente al Nord.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 gennaio

Mercoledì cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Nel corso del giorno deboli piogge su Calabria, Sicilia e Sardegna, con neve sui rilievi oltre 1100-1200 metri; qualche debole nevicata anche sulle Alpi Occidentali fino a quote collinari.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero calo, leggermente al di sotto della norma in molte località. Venti per lo più da deboli a moderati.

Le previsioni meteo per giovedì 11 gennaio

Giovedì migliora già dal mattino al Nord, con ampie schiarite. Graduali rasserenamenti nel corso del giorno anche in Toscana. Molte nuvole altrove: piogge deboli e isolate su Calabria, Isole, Salento e medio Adriatico con quota neve intorno ai 700-1200 metri sull’Appennino e in Sardegna.

Qualche precipitazione inizialmente anche su Lazio, Campania e Basilicata, ma in rapida attenuazione. Temperature minime in calo al Nord con valori sotto zero in pianura; massime in leggera ripresa. Ventoso al Centro-Sud e in Liguria.