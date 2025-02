Meteo, 10-11 febbraio con nuvole e tempo variabile

Durante la settimana che sta per cominciare la situazione resterà movimentata, a causa dell’assenza di un’area di alta pressione sull’Europa meridionale e sul Mediterraneo. Questo lunedì lo potremmo definire di tregua: non mancherà la nuvolosità soprattutto sul Nord Italia, ma ampie schiarite riguarderanno la Penisola, con residue piogge solamente in Sicilia. Martedì è invece previsto il passaggio di un sistema nuvoloso sul Centro-nord (perturbazione n.4 di febbraio) e il ritorno delle piogge, con qualche nevicata sulle Alpi occidentali. Il contesto resta variabile e molto incerto. Dal punto di vista termico, le temperature notturne rimarranno generalmente sopra lo zero alle basse quote; le massime oscilleranno, ma non si discosteranno sensibilmente dalla norma. Fino alla fine della nuova settimana non sono previste ondate di freddo intenso.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 10 febbraio



Cielo in prevalenza nuvoloso o coperto al Nord; parzialmente nuvoloso su Toscana, Isole Maggiori, Calabria e sud della Puglia; maggiori schiarite nel resto d’Italia. Ultime piogge in Sicilia, sui settori interni e ionici. Temperature minime in leggero calo al Centro-Sud; massime in leggero rialzo al Nord e in Sicilia. Venti deboli, a parte ancora qualche rinforzo intorno alla Sicilia. Mari: poco mossi Adriatico e Ligure, per lo più mossi tutti gli altri.

Previsioni per martedì 11 febbraio

Nubi di nuovo in aumento sul Centro-nord con precipitazioni più probabili nella seconda parte del giorno tra basso Piemonte, Liguria, Val Padana, Toscana, Umbria e Marche settentrionali; locali nevicate sulle Alpi solo sopra i 1200 metri di quota. Nubi e isolate piogge possibili anche sulle Isole Maggiori. Cieli poco o parzialmente nuvolosi su Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Italia. Temperature massime in calo nelle aree più nuvolose del Centro-Nord. Venti fino a moderati da nord-est sull’alto Adriatico e meridionali in Sardegna e nel Canale di Sicilia.