Meteo, 1 maggio con pioggia intensa e diffusa: le zone più a rischio maltempo

Si apre un 1 Maggio 2023 segnato dal maltempo per l’Italia, alle prese con un’intensa perturbazione che nelle ultime ore ha già raggiunto le nostre regioni di Nord-Ovest, quelle tirreniche e le Isole; insieme al vortice di bassa pressione ad essa associato, favorirà un deciso rinforzo dei venti e darà luogo ad un calo delle temperature. Attese anche piogge diffuse, con il rischio di forti rovesci e temporali che lunedì sarà particolarmente elevato al Sud, in particolare tra Campania e Calabria, e sul basso Lazio.

Martedì le condizioni meteo resteranno instabili o perturbate in gran parte del Paese, mentre il tempo andrà migliorando nelle regioni di Nord-Ovest, dopo le abbondanti precipitazioni attese in Piemonte (fino a 60/100 mm in 36 ore), più scarse o addirittura assenti invece in parte della Lombardia. Secondo i dati attuali, mercoledì il miglioramento si estenderà a tutto il Centro-Nord, mentre al Sud e in Sicilia proseguirà il rischio di rovesci o temporali. Le temperature sono previste di nuovo in graduale rialzo in corrispondenza del miglioramento delle condizioni meteo, quindi già a partire da mercoledì al Nord e al Centro.

Le previsioni meteo per lunedì 1 maggio

Oggi in Sardegna e Sicilia tempo variabile, tra annuvolamenti e parziali schiarite, con soltanto brevi e locali rovesci, più probabili nella Sicilia nordorientale. Giornata molto nuvolosa e piovosa nel resto d’Italia, con piogge e rovesci più diffusi e a tratti intensi, al mattino in Piemonte, in giornata al Centro-Sud peninsulare, con il rischio di forti temporali tra basso Lazio, Campania e Calabria.

In serata cessano le precipitazioni all’estremo Nord-Ovest, mentre si intensifica la pioggia in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.

Temperature in generale calo. Venti moderati o tesi in rotazione ciclonica (antioraria) intorno al centro di bassa pressione, posizionato sul Tirreno centrale. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 2 maggio

Domani migliora al Nord-Ovest, con ampi rasserenamenti dal pomeriggio; nuvolosità irregolare e qualche pioggia isolata in Toscana e Sardegna; tempo molto instabile o perturbato altrove, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge diffuse; possibilità di temporali su Lazio, Appennino centro-meridionale, Salento, Calabria e Sicilia orientale.

Temperature in netto rialzo al Nord-Ovest, in ulteriore calo in Sicilia. Ventoso per venti di Maestrale su Isole e Tirreno, Bora su alto Adriatico, Scirocco su Ionio e basso Adriatico. Mari molto mossi.