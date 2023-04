Meteo, 1 Maggio di maltempo: tanta pioggia in arrivo, rischio di nubifragi nelle zone più colpite

Tanta pioggia, temporali e rischio di nubifragi: la giornata del 1 Maggio 2023 rischia di essere critica dal punto di vista meteo. Un'intensa perturbazione sta infatti avanzando sull'Italia proprio in queste ore, e il suo nucleo più attivo investirà in pieno il Paese tra la fine di domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, portando piogge diffuse e abbondanti quasi ovunque. Il rischio di forti rovesci e temporali sarà particolarmente elevato al Sud, in particolare tra Campania e Calabria, e sul basso Lazio.

Il sistema perturbato darà origine a un vortice ciclonico, destinato a insistere piuttosto a lungo a ridosso delle nostre regioni: dopo un 1 maggio di maltempo, il sistema determinerà condizioni meteo ancora instabili fino a metà settimana. Nel mirino ci sarà soprattutto il Centro-Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 1 maggio

Domani in Sardegna e Sicilia tempo variabile, tra annuvolamenti e parziali schiarite, con soltanto brevi e locali rovesci, più probabili nella Sicilia nordorientale. Giornata molto nuvolosa e piovosa nel resto d’Italia, con piogge e rovesci più diffusi e a tratti intensi, al mattino in Piemonte, in giornata al Centro-Sud peninsulare, con il rischio di forti temporali tra basso Lazio, Campania e Calabria.

In serata cessano le precipitazioni all’estremo Nord-Ovest, mentre si intensifica la pioggia in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.

Temperature in generale calo. Venti moderati o tesi in rotazione ciclonica (antioraria) intorno al centro di bassa pressione, posizionato sul Tirreno centrale. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 2 maggio

Martedì migliora al Nord-Ovest, con ampi rasserenamenti dal pomeriggio; nuvolosità irregolare e qualche pioggia isolata in Toscana e Sardegna; tempo molto instabile o perturbato altrove, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge diffuse; possibilità di temporali su Lazio, Appennino centro-meridionale, Salento, Calabria e Sicilia orientale.

Temperature in netto rialzo al Nord-Ovest, in ulteriore calo in Sicilia. Ventoso per venti di Maestrale su Isole e Tirreno, Bora su alto Adriatico, Scirocco su Ionio e basso Adriatico. Mari molto mossi.