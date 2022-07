Meteo: 1 luglio con nuova intensificazione di caldo e afa. Le zone più roventi

Nei prossimi giorni sull’Italia insisterà l’Anticiclone Nord-Africano che, oltre a tenere lontane le piovose perturbazioni atlantiche e garantire prevalenza di tempo soleggiato, trascinerà sulla nostra Penisola delle correnti molto calde di origine sahariana, causando una nuova intensificazione del caldo.

In particolare, nei prossimi giorni, il clima risulterà bollente soprattutto al Centro-Sud e Isole, con massime diffusamente oltre i 32 gradi e picchi fino a 40 gradi; la regione più rovente sarà la Sicilia, dove sono di nuovo probabili dei picchi fino a 42-43 gradi. Quando finirà questa ondata di caldo? In base alle ultime proiezioni è possibile che termini progressivamente, a cominciare dal Nord Italia, nella parte centrale della prossima settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 1 luglio

Nuvole in gran parte del Nord, comunque alternate a sprazzi di sole e con isolati rovesci e temporali solo sulle Alpi. Bello e soleggiato altrove. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Nord, a eccezione di Emilia e Romagna, dove rimarranno pressoché invariate; caldo in aumento invece nel resto d’Italia, intenso soprattutto in Sicilia, dove sono attesi picchi intorno ai 40 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 2 luglio

Tempo in prevalenza soleggiato: solo sulle Alpi un po’ di nuvole, specie nelle ore centrali del giorno, ma con basso rischio di rovesci o temporali. Temperature massime stazionarie o in leggero calo nelle regioni centrali adriatiche, in crescita altrove: caldo afoso intenso in tutta Italia.