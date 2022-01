Meteo: 1 febbraio con vento e pioggia, poi rinforza l'alta pressione

Il mese di febbraio si aprirà martedì 1 con vento molto forte e piogge, specie nella prima parte della giornata: saranno gli ultimi effetti della perturbazione numero 7 di gennaio, che investirà l'Italia lunedì 31 per poi allontanarsi gradualmente nei giorni successivi.

In particolare, nella mattina di martedì 1 febbraio il sistema perturbato porterà molta pioggia tra estremo Sud e Sicilia, con neve sulle montagne dell'Isola e della Calabria, ma nella seconda parte della giornata il maltempo tenderà ad attenuarsi. Le condizioni meteo saranno in prevalenza stabili nel resto del Paese ma i venti settentrionali ancora intensi saranno responsabili di un calo termico al Sud, in Sicilia e sul medio versante adriatico della Penisola. Le raffiche più intense potranno superare gli 80 km orari nelle regioni meridionali e nelle Isole.

Alta pressione in rinforzo a metà settimana: la tendenza meteo

A metà settimana l'alta pressione si rinforzerà con più decisione su gran parte del Paese, e tra mercoledì e giovedì vivremo condizioni meteo stabili praticamente ovunque, accompagnate da un'attenuazione del vento e da un rialzo delle temperature.

In particolare, mercoledì 2 febbraio il tempo sarà stabile in quasi tutto il Paese, con una generale prevalenza del sole. Nelle estreme regioni meridionali potremo ancora osservare una residua variabilità, accompagnata ancora da un po' di vento.

Le temperature aumenteranno in tutta Italia, facendo registrare valori superiori alla norma al Centro-Nord e in Sardegna.

L'alta pressione garantirà tempo stabile anche giovedì 3 febbraio, con il sole che avrà la meglio praticamente ovunque. Un po' di vento potrà insistere all'estremo Sud, accompagnato da una maggiore variabilità atmosferica, anche se non si prevedono fenomeni intensi.

Da venerdì 4 febbraio assisteremo probabilmente a un aumento della nuvolosità che si profila più significativo al Centro-Nord, ma che tuttavia non dovrebbe essere associato a precipitazioni di rilievo: la tendenza è al momento piuttosto incerta, vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti per conoscere più dettagli su questa evoluzione.