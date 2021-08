Meteo, 1 agosto tra forti piogge e caldo estremo

Un'intensa perturbazione atlantica sovrasta parte dell'Italia, e nel corso della giornata di domenica 1 agosto influenzerà le condizioni meteo al Nord e in parte del Centro. Nelle regioni settentrionali osserveremo infatti piogge e temporali a tratti intensi, con un po' di instabilità in estensione anche verso il Centro Italia.

Le fresche correnti atlantiche causeranno un sensibile calo delle temperature in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna. Al Sud prosegue invece il dominio dell'anticiclone, con condizioni meteo stabili e caldo molto intenso, soprattutto in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale.

Le previsioni meteo per domenica 1 agosto

Molte nuvole sul Nord, con rovesci e temporali che nel corso del giorno coinvolgeranno praticamente tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, soprattutto nella prima parte della giornata.

Al Centro e in Sardegna osserveremo un’alternanza tra sole e nuvole, con isolati rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, mentre il tempo resta in prevalenza soleggiato al Sud e Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna; caldo in ulteriore aumento al Sud, con punte di 40 gradi e oltre in Puglia, Calabria e Sicilia. Venti occidentali da moderati a tesi su Mar Ligure, Centro, Sardegna e nord Puglia.

Le previsioni meteo per lunedì 2 agosto

Giornata tra sole e nuvole nelle regioni settentrionali e in Sardegna, con rischio di rovesci sparsi o temporali su gran parte del Nord Italia, in particolare sulle regioni alpine e in Lombardia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime inferiori alle medie e non oltre i 30 al Nord e in Toscana; in ulteriore calo in Sardegna e al Centro. Il caldo resta invece intenso in gran parte del Sud, con punte di 40 gradi e oltre tra Calabria e Sicilia.