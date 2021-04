Meteo, da martedì 20 aprile temperature in aumento ma tempo ancora instabile

Con l’inizio della settimana andremo incontro a un aumento delle temperature che gradualmente si riporteranno su valori normali per il periodo. Nelle giornate di martedì e mercoledì non è previsto il transito di vere e proprie perturbazioni ma si potranno osservare alcuni episodi di instabilità atmosferica (brevi rovesci o temporali).

Martedì nel dettaglio avremo momenti nuvolosi alternati al sole su gran parte dell’Italia. In mattinata qualche pioggia sul versante tirrenico della Calabria, in giornata brevi e locali episodi instabili sull’Appennino settentrionale, lungo le Prealpi orientali e nelle zone interne del Centro-Sud, più probabili su Abruzzo, Molise e Libeccio sul mare Ionio, in generale deboli altrove. Temperature in aumento.

Mercoledì stando ai dati più aggiornati a nostra disposizione, l’instabilità riguarderà in particolare il nord della Sardegna, le aree alpine, prealpine e le fasce pedemontane del Nord; qualche pioggia sarà possibile anche in Toscana.