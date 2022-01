Metà seppia, metà polpo: in Puglia avvistato il rarissimo ‘Tremoctopus’

Fonte: pixabay

Una bella notizia per i biologi marini: avvistato un Tremoctopus violaceus in Puglia. La rarissima specie animale, metà seppia e metà polpo, si è spiaggiata lungo il litorale di Torre Canne, frazione del Comune di Fasano, in Puglia. Stupore e curiosità da parte dei cittadini che hanno immortalato e ripreso questo rarissimo esemplare marino ricercato da più di quarant'anni dagli studiosi.

Tremoctopus avvistato in Puglia: specie marina misteriosa e affascinante

Il Tremoctopus violaceus è un mollusco a metà strada fra una seppia e un polpo. Una rarità del mondo marino che generalmente è possibile ammirare solo negli oceani. Per questo motivo stupisce il suo ritrovamento lungo il litorale di Torre Canne, frazione del Comune di Fasano, in Puglia, dove questo esemplare si è spiaggiato. Una specie affascinante e misteriosa da circa quarant'anni oggetto di ricerche da parte dei biologi che finalmente hanno potuto ammirarla dal vivo. Quattro sono le specie di Tremoctopus: T. gelatus, T. gracilis, T. robsoni e T. violaceus.

Proprio il Tremoctopus violaceus è quello ritrovato in Puglia: un mollusco di piccole dimensioni (varia dai 5 ai 10 centimetri) che presenta il corpo lungo e affusolato di una seppia, ma ha dei tentacoli proprio come un polpo. Curioso e particolare, il Tremoctopus presenta un'altra caratteristica: il mollusco per difendersi dai predatori non solo spruzza inchiostro come la seppia, ma presenta anche una membrana, che all'occorrenza può gonfiare e/o sgonfiare, per illudere il nemico sulle sue reali dimensioni.

Tremoctopus violaceus: specie avvistata negli anni '80

Un esemplare rarissimo che è diventato oggetto di studio e ricerca per la rivista internazionale Mdpi con la collaborazione dell'Istituto Coispa tecnologia e ricerca, Stazione sperimentale per lo studio delle risorse del mare di Bari, e l'Università di Cagliari.

Pierluigi Carbonara del Coispa ha spiegato: "questa specie era stata già segnalata negli anni '80. I biologi ne sono sempre stati affascinati perché esistevano foto di ritrovamenti a Ponza, ma senza studi specifici e ulteriori segnalazioni. Oggi grazie al contributo dei cittadini abbiamo potuto analizzarlo. Presumibilmente si tratta di un cefalopode autoctono del Mediterraneo e non una specie aliena e abbiamo individuato solo femmine perché i maschi sarebbero ancora più piccoli e utili solo alla riproduzione. È raro trovarli perché presumibilmente vivono in profondità. Inoltre, abbiamo notato che sono dotati di un manto che si stacca per confondere i predatori, una caratteristica più frequente in animali di terra che di mare".