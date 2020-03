Mercoledì sole e clima primaverile

Da mercoledì a venerdì l’alta pressione occuperà gran parte dell’Italia, impedendo a nuove perturbazioni di raggiungere il nostro Paese, su cui tra l’altro trascinerà una massa d’aria relativamente tiepida che farà salire le temperature quasi dappertutto al di sopra dei valori medi stagionali. La situazione meteo comincerà a cambiare alla fine di venerdì, quando si faranno sentire i primi effetti di una nuova perturbazione (la n.5 del mese) che poi sabato porterà piogge sparse al Nord, con nevicate sulle Alpi a quote piuttosto alte, mentre domenica qualche pioggia residua bagnerà soprattutto le regioni del versante adriatico.

Previsioni meteo per mercoledì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; qualche nuvola innocua in più solo su Liguria, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature ovunque in crescita e in particolare al Centro-Nord e Sardegna, con punte anche fino a 20 gradi. Venti molto deboli, salvo residui rinforzi da nord tra Canale d’Otranto e Ionio. In generale mossi Mare e Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata tra sole e nuvole al Nord, Toscana, Umbria e Sardegna, con qualche debole pioggia solo sulla Liguria; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Temperature massime in ulteriore sensibile aumento in Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Moderata Tramontana sullo Ionio, venti per lo più deboli altrove.