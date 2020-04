Mercoledì piogge al Centro-Sud e Isole

Con la perturbazione numero 5 di aprile oramai in allontanamento, ecco che già l’Italia deve fare i conti con un’altra perturbazione (la numero 6 del mese), che nelle prossime ore porterà nuvole e piogge su gran parte del Centro-Sud e Isole, dove non mancheranno acquazzoni e temporali, e quindi piogge a tratti anche intense. Al Nord invece la giornata odierna sarà in prevalenza soleggiata e caratterizzata da temperature in generale rialzo. Giovedì il tempo migliorerà anche in gran parte del Centro, mentre al Sud insisteranno le piogge: nelle regioni meridionali infatti la situazione meteo si avvierà a un sensibile miglioramento solo a partire da venerdì. Le attuali proiezioni descrivono poi per il fine settimana una situazione caratterizzata da tempo in generale buono e temperature piacevoli.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata piena di sole al Nord. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso pioverà praticamente su tutte le regioni del Centro-Sud e Isole, con la formazione di temporali soprattutto su Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana, Marche, Calabria e Sicilia, stazionarie o in leggera diminuzione nel resto d’Italia. Moderati venti orientali in gran parte del Paese; mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì bel tempo al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Ancora nuvole altrove: piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Sud e Isole. Temperature massime in diminuzione in Calabria e Sicilia, in crescita invece in gran parte del Centro-Nord e Sardegna. Moderato Scirocco su Basso Adriatico e Ionio.