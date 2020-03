Mercoledì parziale tregua

La forte perturbazione nr. 1 del mese è seguita da una massa d’aria più fredda e instabile che determinerà condizioni di variabilità, un deciso calo delle temperature sulle regioni centro meridionali e intensi venti occidentali che soffieranno ancora con forte intensità sulla Sardegna e sui mari di ponente. Mercoledì sono attese piogge soprattutto sulla Sicilia, mentre altrove il tempo sarà complessivamente meno perturbato con fenomeni più scarsi sull’alto Adriatico e nelle zone interne peninsulari. Nella seconda metà della settimana l’Italia verrà raggiunta da altre perturbazioni in veloce movimento nel letto di correnti da ovest o nordovest: la prima raggiungerà giovedì il Nord e la Toscana per poi coinvolgere venerdì anche il resto d’Italia. Il clima, specialmente al Centro Nord, resterà abbastanza fresco.

Previsioni meteo per mercoledì. fin dal mattino ampi rasserenamenti al Nordovest, in graduale estensione in giornata anche a Nordest e fascia centrale tirrenica. Al mattino piogge residue su basso Veneto, Emilia orientale, Romagna e Marche; piogge in Sicilia, più diffuse nel sudovest dell’isola. Nel pomeriggio rovesci sparsi sulla Sicilia; deboli precipitazioni isolate su Marche, Abruzzo e lungo l’Appennino centro meridionale con neve oltre i 1100-1500 m su quello centrale. Migliora in serata. Temperature in calo, specie nei valori minimi, sulle regioni adriatiche e al Sud. Venti: da moderati a localmente forti di Maestrale in Sardegna e nell’ovest della Sicilia; deboli o al più moderati altrove. Mari: molto mossi o agitati mare di Sardegna, canali di Sicilia e Sardegna.

Giovedì il tempo migliorerà sulla Sardegna e sulle regioni centro-meridionali, mentre una nuova perturbazione avanzerà lentamente verso le regioni settentrionali. Al mattino qualche pioggia sul Levante ligure, deboli nevicate sulle Alpi occidentali sopra 700-800 metri. Nel corso del pomeriggio precipitazioni diffuse su gran parte del Nordovest e prime piogge anche sulla Toscana. Nevicate sulle Alpi sopra 600-900 metri. La sera i fenomeni si intensificano su Levate Ligure e alta Toscana e si estendono a tutto il Nordest. Temperature in aumento al Sud e sulle Isole. Venti dai quadranti meridionali in intensificazione nella seconda parte della giornata su tutti i mari.