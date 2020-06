Mercoledì e venerdì forti temporali al Nord

Mercoledì ancora tempo in generale soleggiato al Centro-Sud e Isole, dove insisterà l’alta pressione, che lascerà invece parzialmente sguarnite le regioni settentrionali, esposte quindi al passaggio di più fresche e instabili correnti atlantiche: ciò significa che al Nord si formeranno numerosi temporali, specie sulla fascia alpina e prealpina. Fase di tempo instabile transitoria, perché già giovedì la situazione tornerà sostanzialmente stabile anche al Nord. Nei prossimi giorni aumenterà anche il caldo, che toccherà l’apice nella giornata di giovedì, con picchi di temperatura fino a 37-38 gradi al Centro-Sud e Isole. Poi nell’ultima parte della settimana tenderà ad aumentare l’instabilità e ad attenuarsi il caldo.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì prevalenza di tempo soleggiato al Centro-Sud, Isole Maggiori, Emilia e Romagna. Nel resto del Nord alternanza tra sole e nuvole, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in estensione, nella seconda parte del giorno, anche alle vicine zone di pianura; le piogge potrebbero risultare localmente anche intense. Temperature massime in lieve calo su Arco Alpino e Nordovest, in generale stazionarie o in leggero aumento altrove.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata tra sole e nuvole nelle Venezie, con isolati rovesci e temporali su zone alpine e prealpine. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in crescita e in generale comprese fra 28 e 34 gradi al Nord, 30 e 36 gradi al Centro-Sud e Isole, con punte anche di 37-38 gradi.