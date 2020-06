Mercoledì e giovedì ancora temporali e acquazzoni al Centro-Nord

Mercoledì e giovedì ancora molta instabilità sull’Italia a causa di un’area depressionaria che rimarrà stabilmente posizionata sulla nostra Penisola, dove quindi anche le temperature si manterranno diffusamente al di sotto dei valori medi stagionali. Acquazzoni e temporali si concentreranno soprattutto sul Centro-Nord, senza tuttavia risparmiare del tutto le regioni del Sud, e saranno a tratti anche di forte intensità, quindi con il rischio di grandinate e nubifragi. La situazione meteo migliorerà nella giornata di venerdì, quando il vortice depressionario, oramai indebolito, si allontanerà velocemente in direzione della Grecia, favorendo un sensibile temporaneo rialzo della pressione in gran parte d’Italia. La tregua però potrebbe risultare breve: le proiezioni odierne infatti suggeriscono, già per la giornata di sabato, l’arrivo di una nuova perturbazione e un conseguente nuovo aumento dell’instabilità, specie al Centro-Nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì nuvole in gran parte d’Italia, comunque con spazio per temporanee schiarite, specie al Sud. Nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi al Nordest, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna Occidentale e, a carattere più isolato, anche su resto del Centro-Nord, Campania e Calabria Tirrenica. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore lieve calo. Venti tesi o localmente forti occidentali sui mari di ponente, deboli in Adriatico e Ionio.

Previsoini meteo per giovedì. Giovedì in generale bello in Sicilia. Un po’ di nubi altrove, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole: nel corso del giorno isolati acquazzoni e temporali su tutte le regioni centrali e settentrionali, Campania, Calabria Tirrenica, Puglia Settentrionale e Sardegna. Temperature massime in crescita in Sardegna, con poche variazioni altrove.