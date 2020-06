Mercoledì ancora temporali al Nord e su parte del Centro

Con l’alta pressione sempre lontana dal nostro Paese, mercoledì una nuova perturbazione (la numero 4 del mese) raggiungerà l’Italia: ci attende quindi un’altra giornata caratterizzata da acquazzoni e temporali, che però si concentreranno più che altro sulle regioni del Centro-Nord. Il passaggio di questa perturbazione ci lascerà in eredità un’atmosfera decisamente instabile, che anche nella giornata di giovedì favorirà la formazione di numerosi temporali, benché più che altro confinati alle regioni settentrionali. L’instabilità ci accompagnerà anche nell’ultima parte della settimana, con acquazzoni e temporali che venerdì e sabato coinvolgeranno soprattutto il Nord, mentre domenica si formeranno più che altro al Sud. A causa dell’insistente instabilità, nei prossimi giorni le temperature faranno fatica a salire e oscilleranno attorno a valori normali per il periodo, senza picchi particolarmente alti.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì cielo nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno, a macchia di leopardo, praticamente tutte le regioni. Bello e soleggiato nelle Isole Maggiori, alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: qualche acquazzone o temporale, specie al pomeriggio, su Toscana, zone appenniniche e Puglia. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, in crescita invece al Sud e medio versante adriatico. Venti occidentali per lo più deboli, con locale rinforzo sulle Isole.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata tra sole e nuvole al Nord, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su quasi tutte le regioni a eccezione di Liguria, Emilia e Romagna. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, con temporaneo aumento delle nubi, nel pomeriggio, solo sulle zone appenniniche, dove non si possono escludere brevi acquazzoni. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve crescita.