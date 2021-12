Dopo un anno di stop, causa pandemia da Covid-19, torna l'appuntamento con i mercatini di Natale 2021. Il Natale è oramai alle porte e in tantissime città italiane ed europei spuntano dei veri e propri villaggi natalizi con casette di legno dove è possibile acquistare prodotti tipici ed originali. Requisito essenziale ai tempi di Coronavirus per entrare in un mercatino è il green pass. Scopriamo quali sono i più belli e quelli che meritano una visita.

Mercatini di Natale 2021, da Bolzano a Merano

I mercatini di Natale 2021 sono una delle mete più richieste durante il periodo delle feste. In tutta Italia, infatti, le principali piazze si trasformano in dei veri e propri villaggi natalizi facendo sognare grandi e piccini. Per chi volesse visitarli quest'anno è possibile farlo in tantissime città: a cominciare da Merano dove fino al 6 gennaio è possibile rivivere la magica atmosfera del Natale lungo il fiume Passirio. I visitatori potranno visitare le tantissime casette in legno solo se in possesso di regolare green pass trovando specialità di ogni tipo: da quelle di tipo culinario e gastronomico fino all’artigianato. Non solo, presenti anche una serie di eventi: dall'Avvento alla sfilata dei Krampus.

Sempre in Trentino è possibile visitare i mercatini di Natale a Bolzano allestiti presso Piazza Walter dal 26 novembre al 6 gennaio. Nelle casette di legno è possibile trovare l'artigianato altoatesino, ma anche prodotti tipici come marmellate e miele. Tra le novità di quest'anno un concorso a premi "la caccia alle tazze del Mercatino". Non molto distante da Bolzano anche nel caratteristico centro cittadino di Bressanone è possibile visitare il mercato di Natale. Si tratta di uno dei mercatini più antichi quello allestito in Piazza Duomo che quest'anno festeggia 30 anni.

Mercatini di Natale 2021, anche ad Aosta e Vipiteno

I mercatini di Natale 2021 sono visitabili non solo in Trentino. Anche in Valle d'Aosta si rispetta la tradizione con il Marché Vert Noël, il mercato di Natale allestito nell’area archeologica del Teatro Romano e all’Arco di Augusto ad Aosta. Negli stand è possibile assaporare e comprare prodotti tipici valdostani come formaggi, salumi, vini, ma anche acquistare creazioni in legno. Non solo, da non perdere anche la Fiera di Sant'Orso che si svolgerà il 30 e 31 gennaio all’Arco di Augusto.

L'aria natalizia si respira anche nella splendida Vipiteno dove sono tornate le casette in legno nella piazza principale addobbata a festa con un grande albero di Natale. Il tema del Mercatino di Natale di Vipiteno è dedicato alle "campane di Natale". Da segnalare anche il mercatino che si tiene nella Valle Vigezzo, tra il Lago Maggiore, le Alpi e la Svizzera.