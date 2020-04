Martedì ancora piogge forti e abbondanti

La perturbazione attiva sull’Italia (la numero 5 di aprile) continuerà a causare maltempo anche nelle prossime ore, con nuvolosità diffusa, piogge insistenti e localmente abbondanti. I venti freschi nord-orientali che accompagnano questa fase piovosa manterranno le temperature leggermente sotto la media su parte del Nord-Ovest e lungo il versante adriatico. Mercoledì un’altra perturbazione (la n.6) in arrivo dal Mediterraneo occidentale contribuirà a mantenere condizioni di maltempo specialmente al Centro-Sud e nelle Isole, dove non si escludono anche fenomeni a carattere di rovescio o temporale; nel frattempo al Nord la situazione tenderà a migliorare con ampie schiarite e temperature in risalita. Da giovedì il tempo migliorerà anche al Centro a partire dal versante tirrenico, mentre venerdì dovrebbero cessare definitivamente gli effetti della perturbazione anche al Sud.

Previsioni meteo per martedì. Cielo molto nuvoloso al Centro-Nord e in Sardegna con piogge sparse, localmente intense, ad esclusione dell’estremo Nord-Est. Neve oltre 1600 metri sulle Alpi occidentali. Nubi alternate a qualche schiarita al Sud e in Sicilia con solo delle isolate piogge in Puglia. Nel corso della giornata tendenza a un miglioramento al Nord con schiarite a partire dal Nord-Est. Piogge e rovesci in estensione, invece, su gran parte del Sud e in Sicilia. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in calo sul versante adriatico e in Sardegna. Venti ancora intensi.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord. Cielo molto nuvoloso al Centro-Sud e Isole con piogge diffuse e localmente intense, anche a carattere di rovescio o temporale. In giornata tendenza a schiarite anche sui settori nord di Toscana e Marche. Temperature in aumento al Nord e in Toscana; valori stazionari o in lieve diminuzione altrove. Giornata ventosa.