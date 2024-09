Maltempo, Vortice sull'Italia: piogge intense mercoledì 18 tra Emilia Romagna e Marche

Insiste sull’Italia un intenso vortice di bassa pressione (perturbazione numero 5 di settembre) che tra mercoledì 18 e giovedì 19 porterà diffuso maltempo, con piogge a tratti anche di forte intensità, mentre le temperature rimarranno in generale al di sotto delle medie stagionali, specie al Centro e al Nord.

La situazione comincerà a migliorare da venerdì, con il progressivo allontanamento della perturbazione che lascerà spazio a un weekend caratterizzato da una maggior presenza del sole, poche piogge per lo più confinate sulle zone montuose, e temperature in generale rialzo, ma in ogni caso ancora leggermente al di sotto della norma in numerose località.

Maltempo: attenzione tra Emilia Romagna e Marche. Le previsioni meteo per mercoledì 18

Alternanza tra sole e nuvole, in generale senza piogge, sulle Venezie. In generale nuvoloso nel resto d’Italia, anche se non mancherà qualche temporanea schiarita, specie al Nord-Ovest.

Nel corso del giorno sono attese piogge, localmente anche intense, su Liguria, Basso Piemonte, Emilia, Romagna e tutte le regioni del Centro-Sud e Isole; il maltempo risulterà più intenso e insistente in Emilia e nelle regioni adriatiche.

Ventoso sull’Alto Adriatico per venti di Bora. Temperature massime in crescita in gran parte del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 19

Ancora nuvole in gran parte d’Italia, sebbene alternate a qualche sprazzo di sole. Nel corso del giorno rovesci e temporali isolati su Piemonte, Alta Lombardia, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria Meridionale e versante tirrenico della Sicilia.

Temperature massime in crescita al Nordest ed Emilia, in leggero calo in gran parte del Centro-Sud.