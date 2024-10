Ancora Maltempo: vortice ciclonico da venerdì 25 con pioggia forte e insistente

Ci attendono giornate grigie in molte regioni e nuove fasi di maltempo a causa del passaggio di due perturbazioni piuttosto lente.

Il primo sistema nuvoloso non è altro che la vecchia perturbazione n.8 che, dopo essersi allontanata verso il basso mar Mediterraneo e il Nord Africa, è risalita nuovamente verso l’Italia portando piogge e anche temporali soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, fenomeni che insisteranno fino alla giornata di oggi.

Una volta esauriti gli effetti, una nuova perturbazione (la n.9) farà il suo ingresso nel Mediterraneo accompagnata da un vortice di bassa pressione che nel fine settimana si fermerà in corrispondenza della Spagna mantenendo, così, il ramo attivo del sistema nuvoloso a ridosso delle nostre regioni occidentali dove si prevedono precipitazioni persistenti fino almeno alle prime ore della giornata di domenica, specialmente al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna.

Il contesto climatico resterà mite per la stagione e fino almeno alla fine del mese non si intravedono irruzioni fredde o comunque cambiamenti sostanziali nel campo termico.

L’evoluzione del tempo fra domenica e l’inizio della settimana presenta ancora un discreto margine di incertezza, legato al movimento della seconda perturbazione che, secondo la versione più probabile, dovrebbe allontanarsi verso ovest favorendo generali condizioni di tempo stabile. Tuttavia, c’è una significativa probabilità che, almeno inizialmente, il sistema nuvoloso rimanga a ridosso dei settori occidentali dell’Italia portando altre precipitazioni. Pertanto, per questa tendenza, è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti modellistici.

Maltempo sull'Italia: le previsioni meteo per giovedì 24

Cielo in prevalenza nuvoloso, ma con ampie schiarite attese all’estremo Sud e in Sicilia dove comunque nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci di pioggia nelle zone interne di Campania, nord Puglia, Basilicata e Sicilia. Al Centro-Nord e in Sardegna nubi più compatte e insistenti accompagnate da piogge sparse a carattere intermittente; fenomeni più probabili e diffuse nelle regioni centrali.

Temperature senza grosse variazioni con valori fra 17 e 23 gradi e picchi di 24-26 gradi sulle regioni meridionali. Venti per lo più deboli, salvo rinforzi di Scirocco intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 25

Maltempo insistente con piogge sparse a tratti intense e possibili temporali in Liguria e Toscana. Qualche rovescio o temporale più intermittente anche in Sardegna.

Piogge più isolate o brevi rovesci nelle aree interne del Centro, in Emilia Romagna, sui rilievi e vicine aree di pianura del Nord-Ovest e, in forma più sporadica, in Friuli. Tempo più stabile nel resto del Paese, con anche delle schiarite sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.

Temperature massime in leggero rialzo in Sardegna, senza grosse variazioni nel resto d’Italia; valori sempre sopra la media. Scirocco in rinforzo sui mari di ponente.