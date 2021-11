Foto di Pexels da Pixabay - immagine di repertorio

Il Maltempo a Napoli ha lasciato il segno causando grossi problemi a chi doveva spostarsi. La bomba d'acqua e le forti raffiche di vento che hanno colpito la città fino a qualche ora fa hanno mandato in tilt le varie vie di comunicazione e i diversi mezzi di trasporto. La pioggia ha causato allagamenti in diverse zone e provocato forti ritardi sulla linea ferroviaria che collega la città partenopea a Roma. Il forte vento, invece, ha fatto cadere diversi alberi sulle auto parcheggiate, ma ha oltretutto reso impossibile l'attracco in porto di navi e traghetti.

Maltempo a Napoli: raffiche di vento creano difficoltà all'attracco di navi e traghetti

Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito la città di Napoli e tutta la Campania, ha notevolmente rallentato l'attracco nel porto di Calata di Massa a Napoli della nave Driade partita da Capri. Fra gli oltre cento passeggeri a bordo, che sono riusciti a scendere a terrà dopo diverse ore, ci sono stati diversi momenti di grande tensione. La lunga traversata tra Capri e Napoli, segnata dal forte vento e dal mare molto agitato ha infatti preoccupato i passeggeri che, una volta entrati in porto, sono stati 'sballottati' da una parte all'altra temendo possibili collisioni con la banchina o con le altre navi ormeggiate.

Solo l'arrivo dei rimorchiatori ha potuto aiutare la nave nella manovra d'attracco. L'operazione ha visto impegnati diversi mezzi. La Driade è stata portata in una zona dove il vento le avrebbe consentito di aprire il portellone e far sbarcare i suoi passeggeri.

Il mare molto agitato ha fatto sì che venissero fermati tutti i collegamenti con le isole del Golfo attraverso aliscafi e traghetti. Si è preferito cancellare qualsiasi corsa per evitare ulteriori problemi.

Il vento forte non ha semplicemente causato disagi a navi e traghetti, ma anche alle auto e alla viabilità su strada. Un crollo di un albero a Posillipo e in Via Tito Lucrezio Caro ha spaventato i passanti e danneggiato le automobili in sosta. In via Rimini, invece, sempre il vento ha fatto sì che si staccasse una lampada da un lampione stradale. Perfino in questo caso si è sfiorata la tragedia, ma per fortuna non si registrano feriti, ma solo danni a cose.

Allagamenti in città: i disagi causati dalla pioggia battente

Fra gli altri disagi causati dal maltempo a Napoli vi sono stati diversi allagamenti nella zona Nord della città. Problemi causati dall'acqua sono stati segnalati soprattutto a Quarto, ai Pisani, a Giugliano e nell'Itis Galileo Ferraris di Scampia.

Altri allagamenti a Castellammare di Stabia dove i maggiori disagi sono stati riscontrati nel centro e nella villa comunale. Il fiume di acqua e fango ha invaso soprattutto Corso Vittorio Emanuele.

