Palline di vernice contro i lupi: l’idea dell’Olanda per allontanarli dalle persone

Sparare ai lupi con palline di vernice, per renderli meno intrepidi e identificare in futuro quelli che maggiormente tendono ad avvicinarsi agli esseri umani. È questa l’idea dell’Olanda, secondo quanto riporta Sky News, dopo che si è registrato un allarme per la frequenza con cui i lupi tendono ad avvicinarsi alle persone: adesso la Guardia forestale del Paese potrà colpire in quel modo gli animali.

La decisione di colpire i lupi

La decisione delle autorità è arrivata dopo la diffusione di un video, in cui si vede un lupo avvicinarsi a una famiglia con bambini piccoli all’interno di un parco nazionale. Gli ufficiali della provincia di Arnhem sperano che le palline di vernice incoraggino i lupi a rimanere a maggiore distanza dalle persone. Solo gli agenti, comunque, sono autorizzati a compiere una simile pratica.

I lupi e gli esseri umani

Non tutti sono però d’accordo: Faunabescherming, un’associazione per la protezione degli animali, ha accusato i curatori del parco di dare volontariamente da mangiare ai lupi: questo li renderebbe più a loro agio nei confronti degli esseri umani. Un’accusa che però è stata respinta con forza dal direttore del parco. In Olanda attualmente si stima ci siano circa 20 lupi adulti, di cui almeno un branco nel parco del video. I lupi sono in genere spaventati dagli esseri umani, cosa che rende il loro comportamento stranamente inusuale.