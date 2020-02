Lunedì torna qualche pioggia al Nord

Dopo il veloce passaggio della terza perturbazione del mese la situazione migliorerà nettamente nel fine settimana. Ci aspetta dunque un sabato all'insegna del sole ma con venti di Tramontana ancora piuttosto intensi al Sud. Le previsioni per le prossime ore.

Lunedì una perturbazione in transito sull’Europa centrale sospinta da intense correnti occidentali lambirà anche le nostre regioni settentrionali e la Toscana dove prevarranno le nuvole associate a deboli piogge intermittenti inizialmente tra la Liguria centrale e sud-ovest della Lombardia e, in forma più sporadica, nella seconda parte della giornata anche su est Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia occidentale e settore alpino qui il limite delle nevicate inizialmente ben oltre i 2000 metri potrebbe scendere in serata fino ai 1300 -1500 metri ma con fenomeni già in esaurimento. Giornata più soleggiata al Centro-sud con il sole alternato a qualche passaggio nuvoloso per lo più sotto forma di velature. Temperature in aumento nelle minime, in lieve calo nelle massime nelle aree più nuvolose del Nord e della Toscana. Valori comunque in generale ancora oltre le medie. Venti moderati di Libeccio sul settore ligure. Martedì il tempo tornerà a migliorare su gran parte del Nord mentre un po’ di nuvole potrebbero insistere tra l’alto Adriatico e il versante tirrenico del Centro ma senza precipitazioni. Temperature di nuovo in rialzo anche nelle regioni settentrionali.