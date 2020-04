Lunedì stabile poi si cambia

Nel fine settimana ci attendono giornate nel complesso gradevoli: sabato splenderà il sole quasi dappertutto, mentre domenica aumenterà l’instabilità, ma con poche piogge per lo più concentrate sulle zone montuose e sulle Isole Maggiori. Un fine settimana in cui le temperature faranno registrare valori quasi dappertutto al di sopra della norma, specie al Nord, dove sono attesi picchi di 25 gradi. Le previsioni per le prossime ore.



L’inizio della prossima settimana vedrà ancora un tempo abbastanza soleggiato, con solo un po’ di instabilità pomeridiana a ridosso dei monti. Lunedì tempo soleggiato con instabilità da metà giornata sulle zone alpine, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Le temperature rimarranno invariate rispetto al weekend con valori oltre la norma con punte massime vicine ai 25°C.Venti deboli e mari in generale poco mossi o solo localmente mossi.

Nei giorni successivi l’alta pressione subirà un deciso indebolimento sotto la spinta di diverse perturbazioni che transiteranno sull’Italia: da martedì dunque è atteso un generale peggioramento del tempo con il ritorno di molte nubi e piogge anche diffuse e intense. Le temperature con l’arrivo delle nuvole e delle piogge subiranno una generale diminuzione e anche i venti torneranno ad intensificarsi.