Lunedì rapida perturbazione

Sabato ulteriore deciso peggioramento del tempo per l’arrivo di un nucleo di aria fredda che, proveniente dal Nord Atlantico, porterà piogge diffuse su gran parte del Centro-Sud, con nevicate sulle zone appenniniche e molto vento su tutti i mari.



Le previsioni per le prossime ore.

La settimana inizierà con gli effetti di un’altra perturbazione atlantica (la n.3 di marzo) e in particolare un vortice di bassa pressione che scivolerà dal Mar ligure verso il Tirreno darà luogo a condizioni di instabilità con piogge e temporali in Liguria e nelle regioni tirreniche ma con probabili piogge anche nel resto del Nord con nevicate sulle Alpi orientali. Questa perturbazione si allontanerà rapidamente dalla nostra Penisola mentre nella giornata di martedì il passaggio di un altro sistema nuvoloso porterà qualche pioggia al Nordovest e nevicate sulle Alpi centro-occidentali ma a quote piuttosto elevate oltre i 1500 -1800 metri. Sul resto dell’Italia non mancherà un po’ di nuvolosità ma con un graduale rinforzo dell’alta pressione che nella parte centrale della settimana riporterà condizioni di tempo più stabile e un clima nuovamente molto mite.