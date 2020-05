Lunedì forte maltempo al Centro-Nord

Nella prossime ore un’intensa perturbazione (la n. 5 di maggio) raggiungerà il Nord-Ovest e la Sardegna, per poi estendersi entro notte a gran parte del Centro-Nord, con piogge anche abbondanti e di forte intensità su regioni settentrionali e Toscana. In queste regioni il maltempo insisterà anche nella giornata di lunedì mentre un miglioramento è atteso nel resto del Centro. I venti di Scirocco attivati dalla perturbazione, soffieranno anche intensi al Sud e lungo l’Adriatico accentuando il divario termico tra le regioni meridionali, in cui lunedì si potranno raggiungere punte di 30 gradi e le zone interessate dal maltempo, dove le temperature estive degli ultimi giorni saranno sostituite da un clima più fresco. Martedì un fronte in discesa dal Nord Europa (perturbazione numero 6 del mese) porterà altra instabilità sul Nord. A metà settimana aria molto calda affluirà al Centro-Sud con le temperature che aumenteranno sensibilmente fino a sfiorare i 35 °C al Sud e in Sicilia; sul Nord avremo ancora il rischio di piogge sparse e intermittenti.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino fenomeni anche abbondanti a ridosso delle Alpi e nelle pianure del Piemonte, della Lombardia e delle Venezie. Possibili rovesci o temporali tra il Levante ligure e l’alta Toscana, fenomeni più deboli e isolati nel resto del Nord e del Centro; nubi sparse al Sud e Isole. Nel pomeriggio piogge e temporali insisteranno soprattutto su alto Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto e nord-ovest della Toscana; qualche pioggia anche sull’Emilia occidentale. Migliora al Centro con fenomeni attenuazione e ampie schiarite; abbastanza soleggiato anche al Sud e Isole. Giornata calda al Sud e in Sicilia con punte vicine ai 30 gradi sul settore ionico; valori invece quasi ovunque non oltre i 20 gradi al Nord. Venti in generale meridionali con lo Scirocco che soffierà anche sul medio e alto Adriatico.

Previsioni meteo per martedì. Giornata prevalentemente soleggiata al Sud e Isole maggiori. Al Centro nuvolosità sparsa nelle zone interne con qualche pioggia la mattino sul versante tirrenico, più soleggiato sulle coste. Al Nord tempo instabile con rischio di piogge sparse e locali temporali su Alpi, Lombardia e Triveneto. Temperature in rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove. In Sardegna e Sicilia valori anche oltre i 25 gradi, per lo più tra 20 e 25 gradi nel resto d’Italia. Venti moderati su Mar Ligure, Tirreno settentrionale, alto Adriatico e Canale di Sardegna; deboli altrove. Mari in prevalenza mossi.