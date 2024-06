Luglio al via con pioggia, temporali e aria fresca: la tendenza meteo

La fase di caldo intenso al via giovedì 27 giugno si concluderà anche per le regioni del Sud e le Isole ad inizio luglio, grazie all'arrivo di una perturbazione.

La settimana e il mese di giugno si concludono infatti con una domenica 30 molto calda sul lato adriatico del Centro, al Sud e in Sicilia dove saranno diffuse le punte tra i 35 e i 40 gradi e con possibili picchi oltre a questa soglia sull’isola.

La calura invece tenderà ad attenuarsi grazie a una ventilazione occidentale più fresca in Toscana, Umbria, Lazio e nella Sardegna occidentale. Temperature in calo anche al Nord che vedrà in forma attenuata gli strascichi del passaggio perturbato (n. 10) in arrivo sabato 29 al Nord-Ovest.

Alcuni rovesci o isolati temporali potranno interessare ancora il settore alpino; annuvolamenti consistenti associati a qualche pioggia per lo più mattutina potranno insistere anche in Liguria mentre in Val Padana si potranno allargare delle schiarite più o meno ampie. Sul resto d’Italia tempo ancora soleggiato.

Luglio al via con aria più fresca e temporali: la tendenza meteo fino a martedì 2

Poi la prima settimana di luglio esordirà con il graduale arrivo della prima perturbazione del mese. Si tratterà di un fronte di aria più fresca in ingresso nel Mediterraneo con intensi venti di Maestrale che avrà il merito tra lunedì 1 e martedì 2 di smorzare il caldo al suo passaggio riportando le temperature su valori nella norma in tutta l’Italia.

Lunedì 1 la fase instabile collegata alla perturbazione sarà concentrata al Nord con rovesci o temporali sparsi in propagazione fin dal mattino. Il tempo sarà ancora prevalentemente soleggiato al Centro-Sud con i primi lievi cali nelle temperature anche sul medio Adriatico. Caldo ancora molto intenso al Sud e in Sicilia con l’isola che vedrà sempre il rischio di sfondare localmente i 40 gradi.



Martedì 2 molta instabilità sui settori del Centro-Sud che dovrebbe lasciare più ai margini le Isole maggiori: previsti rovesci o temporali localmente anche forti, specie tra le zone interne e le regioni adriatiche. Venti freschi di Maestrale, anche tesi proprio nelle Isole, smorzeranno in modo evidente il caldo intenso con cali anche dell’ordine di 6-10 gradi al Sud e in Sicilia. Al Nord inizio di giornata più tranquillo e parzialmente soleggiato ma con un possibile nuovo peggioramento nel pomeriggio nelle Alpi e al Nord-Ovest per l’arrivo di un’altra perturbazione che tra sera e notte dovrebbe coinvolgere anche il Nord-Est e scorrere poi lungo la penisola nella giornata di mercoledì.

Si tratta comunque di una evoluzione ancora molto incerta. Per conferme di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.