Le scadenze fiscali di Agosto: il calendario completo e la lista degli obblighi

Quali sono le scadenze fiscali di Agosto 2022? Ecco il calendario completo e la lista degli obblighi. Vi sono alcune date importanti date da segnare nel calendario per non saltare nessuno degli appuntamenti con il Fisco e con l'Inps. Unica nota positiva? A differenza degli altri mesi il calendario dei vari adempimenti si presenta meno affollato del solito per via del periodo che va dall' 1° al 20 agosto in cui viene concessa una tregua a contribuenti e intermediari.

All'interno del calendario che racchiude le scadenze fiscali di agosto 2022, tra le date più importanti, vi sono alcune giornate davvero da non dimenticare. Quali? In primis quella dell’8 agosto in quanto si tratta del termine ultimo per pagare le rate della rottamazione e del saldo e stralcio applicando i cinque giorni di tolleranza.

Il 16 agosto invece coincide con il termine ultimo per il versamento dei contributi Inps e delle imposte Irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa

Altra data molto importante è sicuramente quella del 22 agosto. Tale giorno coincide con diverse scadenze. In primis si tratta, infatti, dell'ultimo giorno utile per pagare con maggiorazione dello 0,40 per cento. Oltre a questo i titolari di partita Iva hanno appuntamento con l’esterometro mentre le persone con pensioni basse devono compilare la domanda per l'esenzione dal pagamento del canone Rai. Oltre a questo, sempre il 22 agosto, vi è anche la registrazione dei contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro mentre gli istituti bancari e le Poste Italiane devono invece versare le ritenute sui bonifici dei mesi precedenti.

Nel dettaglio, vediamo qui punto per punto le tante scadenze del 22 agosto:

Registrazione dei contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro

e versamento dell’imposta di registro Le banche e le Poste Italiane devono versare le ritenute sui bonifici dei mesi precedenti;

devono versare le ritenute sui bonifici dei mesi precedenti; I cittadini che devono provvedere ogni anno al pagamento del canone RAI

Dichiarazione dei redditi : i professionisti con Partita IVA che devono versare le imposte relative ai redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti ;

: i professionisti con Partita IVA che devono versare le imposte relative ai redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti ; Enti non commerciali e produttori agricoli devono versare l’IVA relativa agli acquisti effettuati di tipo intracomunitario, del mese precedente, tramite modello F24;

devono versare l’IVA relativa agli acquisti effettuati di tipo intracomunitario, del mese precedente, tramite modello F24; Invio esterometro : i soggetti passivi IVA che risiedono nel territorio italiano devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative alla cessione di beni o servizi del secondo trimestre 2022 corrisposte da e verso soggetti stabiliti al di fuori dello stato.

: i soggetti passivi IVA che risiedono nel territorio italiano devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative alla cessione di beni o servizi del secondo trimestre 2022 corrisposte da e verso soggetti stabiliti al di fuori dello stato. Imposta sugli intrattenimenti : questa tassa va pagata con modello F24 e attraverso modalità telematiche relativamente al mese precedente;

: questa tassa va pagata con modello F24 e attraverso modalità telematiche relativamente al mese precedente; Comunicazione dei dati del canone RAI : questa comunicazione deve essere effettuata da parte delle imprese elettriche che addebitano, accreditano e riscuotono il pagamento del canone insieme alle bollette elettriche;

: questa comunicazione deve essere effettuata da parte delle imprese elettriche che addebitano, accreditano e riscuotono il pagamento del canone insieme alle bollette elettriche; Versamento contributi IVS : si tratta in questo caso del versamento dei contributi da parte di artigiani e commercianti tramite aliquote specifiche

: si tratta in questo caso del versamento dei contributi da parte di artigiani e commercianti tramite aliquote specifiche Intrastat : vanno presentati entro questa data anche gli elenchi riepilogativi Intrastat mensili e trimestrali, per quanto riguarda l’operazione del mese di giugno 2022 e il secondo trimestre 2022 per i soggetti Iva. Si tratta in questo caso degli operatori intracomunitari con obbligo mensile o trimestrale.

: vanno presentati entro questa data anche gli elenchi riepilogativi Intrastat mensili e trimestrali, per quanto riguarda l’operazione del mese di giugno 2022 e il secondo trimestre 2022 per i soggetti Iva. Si tratta in questo caso degli operatori intracomunitari con obbligo mensile o trimestrale. Versamento dell’IVA che riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e associazioni no profit con regime fiscale agevolato.

che riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e associazioni no profit con regime fiscale agevolato. I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva IRPEF e le addizionali regionali e comunali su tutti gli stipendi versati ai dipendenti nel mese precedente, tramite modello F24. Devono versare anche le ritenute relative al mese di luglio 2022.

devono versare l’imposta sostitutiva IRPEF e le addizionali regionali e comunali su tutti gli stipendi versati ai dipendenti nel mese precedente, tramite modello F24. Devono versare anche le ritenute relative al mese di luglio 2022. Tobin Tax: scade in questa data anche il versamento delle imposte sulle transazioni finanziarie relative al mese precedente.

A fine mese, invece, e più precisamente proprio il 31 agosto, le imprese industriali e relative al settore dell’edilizia, devono presentare all’INPS le domande per la cassa integrazione per eventi non evitabili verificati nel mese precedente. Sempre entro lo stesso giorno è oltretutto prevista la scadenza del versamento IVA intracomunitaria per gli enti non commerciali e produttori agricoli.

Sospensione estiva vs tregua dal versamento: di cosa si tratta?

Perché dall'1 al 22 agosto si parla di tregua? Si tratta della sospensione estiva? Certo che no. Ebbene quest'ultima non è altro che, visto l’arrivo del periodo centrale dell’estate, il periodo di ferie del Fisco. Sembrerà strano ma dal 1° agosto al 4 settembre vige la sospensione di molti adempimenti fiscali oltre che dei termini processuali. Perché? Gli uffici finanziari si ritrovano con personale a ranghi ridotti per le ferie e così vengono congelate molte attività dell’Amministrazione finanziaria e della giustizia tributaria.

Ad non venir effettuate sono: la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA.

Tale sospensione non va però confusa con quella dai versamenti di imposte e contributi: Se questi infatti cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in automatico al 22 agosto.