Le città più care al mondo, la classifica: lo studio condotto da Mercer

Il costo della vita è aumentato ovunque, ma ci sono delle città dove tutto è davvero più caro. La ricerca condotta da Mercer, società di gestione patrimoniale americana, ha stilato una classifica con le dieci città più care al mondo confrontando i prezzi delle case, ma anche i costi di trasporto, cibi, vestiti e tanto altro. Ecco per voi la top ten!

La top ten delle città più care al mondo

Dopo uno studio, Mercer ha reso nota la classifica delle dieci città più care al mondo. I parametri sono stati semplici: il costo della vita tenendo conto di trasporti, affitto di un appartamento, spesa e tanto altro. Sul gradino più basso della classifica troviamo Berna. La capitale della Svizzera occupa la decima posizione e tra le spese più alte c'è sicuramente quello delle case visto che un affitto medio costa circa 2.000 euro al mese. Al nono posto, invece, troviamo Pechino, la grande capitale della Cina dove il costo di un appartamento con una sola camera da letto è schizzato alle stelle toccando 640 euro al mese. Ottava posizione per Ginevra, la città circondata dalle Alpi e dalle montagne del Giura. Conosciuta principalmente per il suo Jet d'Eau, la fontana d'acqua più alta del mondo, qui è tutto caro: dai fitti, ai trasporti fino al cibo.

Al settimo posto troviamo Singapore. L'isola città-stato situata a sud della Malesia è una delle location più amate dai turisti, ma ha un costo della vita altissimo. Per affittare un appartamento in uno degli esclusivi palazzi residenziali a grattacielo bisogna pagare 1300 euro al mese. La classifica vede poi al sesto posto Shanghai, la città più grande della Cina ed una delle più moderne al mondo. Qui hanno comprato casa alcuni degli uomini più facoltosi e ricchi al mondo e proprio per questo motivo ogni anno i prezzi aumentano di tanto.

Top 5 delle città più care al mondo: da Zurigo a Ashgabat

Nella classifica delle città più care al mondo al quinto posto troviamo Zurigo. Centro bancario e finanziario internazionale, la città si trova all'estremo nord del Lago di Zurigo, nel nord della Svizzera. Tra i posti più esclusivi dove lavorare, la città ha un costo della vita altissimo. E' tutto caro: dal cibo ai trasporti, dai locali fino alle palestre. Al quarto posto, invece, troviamo Tokyo che negli ultimi anni, causa Covid-19, ha visto la sua crescita economica e finanziaria in caduta libera.

Ma entriamo nel vivo della classifica con le prime tre posizioni. Al terzo posto c'è Beirut, la capitale del Libano dove il costo della vita cresce di anno in anno. L'aumento dei prezzi è legato ad una profondissima crisi economica e alla recente pandemia da Covid-19. Seconda posizione per Hong Kong in Giappone, la città dove costano di più le case. Dati alla mano è costosa più del 97% rispetto a tutte le altre. Infine al primo posto, secondo la società di gestione patrimoniale americana Mercer, la città più cara al mondo è Ashgabat in Turkmenistan. In questa cittadina il costo della vita ha infranto ogni record a causa dell'inflazione, ma anche per il mercato nero di cambio valuta.