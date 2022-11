Latte e biscotti: ecco perché non è la colazione perfetta

Fare colazione solo con latte e biscotti, oppure con altri cibi molto dolci e poco proteici, non ci permette di iniziare la giornata al meglio. Infatti, in questo modo si fa un pieno di zuccheri, con conseguente aumento della glicemia nel sangue e dell’insulina. Questo determina un incremento della massa grassa e, soprattutto, dopo poco tempo la sensazione di sazietà tipicamente svanisce, facendo sopraggiungere la fame. Per questi motivi è importante assumere anche a colazione la giusta quantità di proteine, fibre e vitamine.

Una serie di reazioni negative per l’organismo

Secondo molti la colazione è il pasto più importante della giornata, fondamentale per avere le giuste energie per affrontare la giornata. Il problema è che la classica colazione all’italiana, tipicamente dolce e ricca di carboidrati, non si può di per sé definire equilibrata e sana per il nostro organismo.

Oltre a tutti i problemi relativi a un eccessivo consumo di zuccheri, il senso di fame che sopraggiunge poco dopo una colazione e base di latte e biscotti determina l'assunzione di una quantità superiore di chilocalorie, con conseguente aumento di peso e peggioramento della salute generale dell’organismo.

Anche dal punto di vista della concentrazione i risultati sono tutt’altro che positivi. L’assunzione di una quantità elevata di carboidrati al mattino determina un senso di stanchezza, sonnolenza e svogliatezza, oltre a difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane. Insomma, il cervello risulta appannato e poco brillante, alla pari del resto dell'organismo.