La vera estate è arrivata al Centro-Nord

Con l’Anticiclone delle Azzorre in rinforzo sull’Italia, a partire dal Centro-Nord ci attendono condizioni meteo pienamente estive, con giornate di sole, basso rischio di temporali e temperature in aumento. Le regioni meridionali, invece, fino a martedì risentiranno degli effetti di una bassa pressione sui Balcani, che manterrà una certa variabilità, con qualche temporale pomeridiano e un clima meno caldo. Da mercoledì il bel tempo si estenderà a tutto il nostro Paese, con un generale rialzo termico che farà aumentare il caldo, con punte massime oltre i 30 gradi in molte località del Nord e del Centro.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì tempo stabile e soleggiato al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e nella Sicilia occidentale, con soltanto degli annuvolamenti pomeridiani nelle zone alpine e appenniniche. Nelle altre regioni condizioni di variabilità, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, con nuvolosità più estesa al Sud, accompagnata da brevi rovesci o temporali in Puglia, Basilicata e Calabria, più probabili nelle aree interne. Temperature massime più in aumento, con punte fino a 30-32 gradi al Nord, su Toscana, Lazio e Sardegna. Venti moderati di Maestrale sul medio Adriatico, al Sud sulla Sicilia, con mari mossi. Ventilato anche nelle zone alpine.

Previsioni meteo per martedì. Martedì ancora un po’ di nuvolosità sparsa al Sud, più insistente in Calabria, con qualche temporale pomeridiano nelle zone montuose della regione.Sul resto del Paese la giornata trascorrerà con cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Temperature in rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi, con punte di 30-33 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Venti settentrionali al Sud, ma in graduale attenuazione.