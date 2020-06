La settimana si apre con tempo instabile

La perturbazione numero 3 di giugno accompagnata da un vortice di bassa pressione, si sposterà molto lentamente verso i Balcani. Di conseguenza prevarranno ancora condizioni di tempo instabile in molte regioni con frequenti temporali che potranno svilupparsi facilmente anche nella giornata di martedì. In generale gran parte di questa settimana sarà caratterizzata da instabilità a causa della sostanziale assenza dell’alta pressione. In particolare, mercoledì è possibile il passaggio di una nuova perturbazione che interesserà il Nord e parte del Centro e sarà seguita ancora da uno strascico di instabilità, principalmente al Nord, anche nelle successive giornate di giovedì e venerdì. In queste condizioni nell’arco dei prossimi 7 giorni le temperature oscilleranno intorno alla norma, di conseguenza si esclude la possibilità di innesco di ondate di calore.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo ancora instabile con rischio di piogge e temporali al Nord-Est, nelle zone interne e montuose della penisola e, più isolatamente, anche sulle Alpi occidentali, in Lombardia, lungo il versante adriatico e sull’alto versante ionico. Nel resto del Paese tempo più stabile e soleggiato. Temperature massime in leggero calo al Sud, stazionarie o in lieve rialzo nelle altre regioni. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente che resteranno mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per martedì. Altra giornata instabile con numerose piogge o temporali inizialmente al Nord-Est e lungo il versante adriatico, ma in estensione nel pomeriggio al Nord-Ovest, lungo le zone interne e montuose della penisola e sul settore dell’alto Ionio. Il sole resisterà sulle Isole maggiori e, in maniera meno diffusa, anche lungo il versante tirrenico. Temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione. Venti ancora a tratti moderati o tesi da ovest o nord-ovest, specie al Centro-Sud. Mari: mossi o localmente molto mossi quelli occidentali, poco mossi o localmente mossi Adriatico e Ionio.